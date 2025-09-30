Скидки на железнодорожные билеты для украинцев 60+ — какие льготы будет предоставлять УЗ с 1 октября

Пожилой мужчина в поезде. Фото: УНИАН

Государство обеспечивает пенсионерам ряд привилегий после достижения пенсионного возраста. Одним из главных преимуществ — является возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Что же касается путешествий по железной дороге, то льготы для пенсионеров существуют, но действуют не во всех случаях.

О том, могут ли пенсионеры путешествовать железной дорогой со скидкой в октябре, отмечается на сайте Укрзализныци.

Какие льготы предоставляет Укрзализныця пенсионерам

В Украине льготный проезд по железной дороге доступен только определенным категориям граждан. Некоторые имеют право на бесплатные поездки пригородными электричками, тогда как другие могут получить лишь частичную скидку на билеты скоростных или региональных поездов.

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться только пригородными электропоездами. Для путешествий поездами дальнего следования льготы по пенсионному удостоверению не предусмотрены — придется покупать билеты по полной стоимости.

Кроме этого, люди почтенного возраста имеют право на бесплатный проезд в городском коммунальном транспорте, включая автобусы, троллейбусы и трамваи. Льгота не распространяется на метро и такси. Для ее получения необходимо предъявить пенсионное удостоверение установленного образца.

В каких случаях пенсионер может получить скидку на поезд дальнего следования

В Приложении 2 "Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины" отмечается, что с 1 октября "Укрзализныця" будет предоставлять 50% скидки на билеты внутреннего сообщения для определенных категорий пассажиров, среди которых могут быть и пенсионеры.

Пожилые люди могут воспользоваться скидкой, если они относятся к одной из следующих категорий:

жертвы нацистских преследований;

людей с инвалидностью из-за войны (I, II или III группы);

сопровождающих людей с инвалидностью I группы и участников боевых действий в период Второй мировой войны в возрасте 85 лет и более;

родителей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести.

Скидка действует с 1 октября до 15 мая. Некоторым категориям также предоставляется бесплатный проезд раз в год или раз в два года. Для получения льготы необходимо иметь соответствующее удостоверение.

