Як пасажири УЗ можуть вплинути на премії провідників

Як пасажири УЗ можуть вплинути на премії провідників

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 18:16
УЗ виплачує премії провідникам — як пасажиру вплинути на рішення про бонус
Провідниця перевіряє квиток пасажирки. Фото: УНІАН

Після того як в Україні припинили авіасполучення, залізниця стала основним способом пересування між містами. Щодня тисячі пасажирів користуються послугами Укрзалізниці та мають змогу оцінити рівень обслуговування через офіційний застосунок. Провідники, які отримують найбільше позитивних оцінок і відгуків, мають шанс на премію.

Про те, скільки доплачують провідникам за якісну роботу, розповіли представники Укрзалізниці в соціальній мережі Threads.

Читайте також:

Хто зі співробітників УЗ може отримати премію та який її розмір

Провідники, які отримують найбільше позитивних відгуків і високих оцінок від пасажирів, беруть участь у внутрішньому конкурсі "Сила сервісу". За його результатами члени поїзних бригад можуть отримати премію до 20 тисяч гривень

Наприклад, одна з пасажирок поділилася своїми враженнями від поїздки потягом №120Д Хелм — Київ.

null
Threads пасажирки Укрзалізниці. Фото: Скриншот

"Ви просто погляньте на цю любов в кожній деталі та ідеальну чистоту, привітність, затишок та турботу. Прикріплюю фото без зайвих слів. Дякую, що є такі люди", — написала жінка.

У відповідь на відгук компанія подякувала за теплі слова й нагадали пасажирам, що після поїздки варто ставити оцінку у застосунку — саме вона впливає на рейтинг провідників і визначає переможців конкурсу.

Які послуги пасажири Укрзалізниці можуть отримати безплатно

Квиток на потяг — це не лише право на проїзд між двома пунктами, а й можливість користуватися низкою безплатних сервісів.

Зокрема, кожен пасажир має право безплатно користуватися туалетами на вокзалах і станціях, де зупиняється його потяг. Якщо на вокзалі є платні санвузли або зали очікування підвищеного комфорту, обов’язково мають бути й безплатні альтернативи. Крім того, пасажири можуть:

  • звернутися до провідника за питною водою чи окропом;
  • отримати необхідні ліки з аптечки, яка обов’язково має бути в кожного провідника;
  • скористатися мікрохвильовкою або холодильником, розміщеними у службовому купе.

Пасажири також можуть попросити ремені безпеки — їх видають не лише дітям, а й дорослим, яким незручно спати без них на верхній полиці або тим, хто боїться висоти.

Раніше ми писали, що після виходу на пенсію держава надає громадянам низку пільг. Зокрема, пенсіонери можуть безплатно користуватися громадським транспортом. Щодо залізничних перевезень — знижки діють не завжди й залежать від конкретних умов.

Також ми розповідали, що ручна поклажа у поїздах — це особисті речі, які легко переносити та можна розмістити у спеціальних місцях у вагоні. Укрзалізниця встановила чіткі норми щодо кількості багажу, дозволеного кожному пасажиру.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
