Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Гроші за багаж у поїзді — чому у пасажирів УЗ беруть доплату

Гроші за багаж у поїзді — чому у пасажирів УЗ беруть доплату

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 17:12
Обмеження в поїздах — за що беруть доплату у пасажирів Укрзалізниці
Провідниця перевіряє квитки пасажирів. Фото: УНІАН

У поїздах ручна поклажа — це особисті речі та предмети, які легко переносити та можна розташувати у вагонах у спеціально відведених для цього місцях. Однак в правилах Укрзалізниці чітко визначено, скільки багажу може взяти з собою кожний пасажир. 

Про те, чому можуть брати доплату у пасажирів поїздів, зазначається на сайті Укрзалізниці.

Реклама
Читайте також:

Скільки багажу може перевозити пасажир Укрзалізниці

Кожен пасажир має право безплатно перевозити ручну поклажу вагою до 36 кг на будь-якому типі квитка — повному, пільговому, дитячому або безоплатному, якщо сума трьох вимірів не перевищує 200 см.

Відповідальність за збереження багажу несе його власник. Провідники або стюарди мають забезпечувати безпеку речей пасажирів.

За що можуть брати доплату у пасажирів Укрзалізниці

В Умовах перевезення ручної поклажі та порядку її розташування у вагонах при проїзді у пасажирських поїздах у внутрішньому сполученні зазначається, що на станціях, де проводяться багажні операції, пасажири можуть перед посадкою зважити ручну поклажу, оплатити перевезення надлишкової ваги або здати її як багаж за окрему плату.

Перевезення додаткової ваги ручної поклажі до 14 кг (окрім вагонів із місцями для сидіння) відбувається з видачею квитанції ЛУ-12а або електронного перевізного документа.

Пасажир може перевозити ручну поклажу загальною вагою до 50 кг у будь-якому типі вагонів. До 36 кг — безплатно, а перевищення до 14 кг оплачується за тарифом багажу. Багаж понад 50 кг у пасажирських вагонах не допускається. Крім встановленої норми, пасажир має право безплатно перевозити: 

  • вудлища;
  • сноуборд;
  • портфель;
  • дамську сумку;
  • лижі з палицями;
  • фото- та відеоапаратуру;
  • інші дрібні речі, що можуть розміститися у вагоні.

Дитячі коляски (для перевезення дитини) та один велосипед у розібраному та упакованому вигляді можна перевозити за рахунок норми ручної поклажі.

Раніше ми писали, що держава надає пенсіонерам низку пільг. Серед них — безплатний проїзд у громадському транспорті. Щодо залізниці, то тут пільги доступні не завжди й залежать від конкретних умов.

Також ми розповідали, що метро — швидкий та надійний спосіб пересування містом, адже його рух не залежить від дорожніх заторів. Проте пасажирам слід дотримуватися правил користування, інакше можуть відмовити в поїздці.

Укрзалізниця транспорт поїзди залізниця пассажиры
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації