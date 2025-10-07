Обмеження в поїздах — за що беруть доплату у пасажирів Укрзалізниці

Провідниця перевіряє квитки пасажирів. Фото: УНІАН

У поїздах ручна поклажа — це особисті речі та предмети, які легко переносити та можна розташувати у вагонах у спеціально відведених для цього місцях. Однак в правилах Укрзалізниці чітко визначено, скільки багажу може взяти з собою кожний пасажир.

Про те, чому можуть брати доплату у пасажирів поїздів, зазначається на сайті Укрзалізниці.

Скільки багажу може перевозити пасажир Укрзалізниці

Кожен пасажир має право безплатно перевозити ручну поклажу вагою до 36 кг на будь-якому типі квитка — повному, пільговому, дитячому або безоплатному, якщо сума трьох вимірів не перевищує 200 см.

Відповідальність за збереження багажу несе його власник. Провідники або стюарди мають забезпечувати безпеку речей пасажирів.

За що можуть брати доплату у пасажирів Укрзалізниці

В Умовах перевезення ручної поклажі та порядку її розташування у вагонах при проїзді у пасажирських поїздах у внутрішньому сполученні зазначається, що на станціях, де проводяться багажні операції, пасажири можуть перед посадкою зважити ручну поклажу, оплатити перевезення надлишкової ваги або здати її як багаж за окрему плату.

Перевезення додаткової ваги ручної поклажі до 14 кг (окрім вагонів із місцями для сидіння) відбувається з видачею квитанції ЛУ-12а або електронного перевізного документа.

Пасажир може перевозити ручну поклажу загальною вагою до 50 кг у будь-якому типі вагонів. До 36 кг — безплатно, а перевищення до 14 кг оплачується за тарифом багажу. Багаж понад 50 кг у пасажирських вагонах не допускається. Крім встановленої норми, пасажир має право безплатно перевозити:

вудлища;

сноуборд;

портфель;

дамську сумку;

лижі з палицями;

фото- та відеоапаратуру;

інші дрібні речі, що можуть розміститися у вагоні.

Дитячі коляски (для перевезення дитини) та один велосипед у розібраному та упакованому вигляді можна перевозити за рахунок норми ручної поклажі.

