Головна Економіка Обмеження в метро — кого не пустять до підземки у жовтні

Обмеження в метро — кого не пустять до підземки у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 10:16
Правила метро — в яких випадках людині можуть відмовити в проїзді
Люди заходять в метро. Фото: УНІАН

Метрополітен є одним із найзручніших видів міського транспорту. Його головна перевага полягає у швидкості та надійності: потяги рухаються за графіком і не залежать від заторів чи інших проблем на дорогах. Однак пасажирам слід пам'ятати про правила користування підземкою, за їх порушення людині можуть відмовити в проїзді.

Про те, чому деяких українців можуть не пропустити в метро в жовтні, пояснили на Офіційному порталі Києва.

Читайте також:

Чому іноді пасажирів не пропускають у метро

Щоб потрапити до метрополітену, необхідно мати дійсний електронний квиток, зареєстрований у системі АСОП. Якщо такий квиток виявився простроченим, недійсним або його немає у базі даних, турнікет автоматично заблокує прохід.

Це правило однаково стосується й пасажирів пільгових категорій. Навіть у випадках, коли людина має право на безоплатний проїзд, вона зобов’язана пред’явити персональний електронний квиток. Якщо документ оформлений на іншу особу, є підробленим або втратив чинність, система не дозволить пройти у підземку.

Крім того, існують обмеження щодо перевезення речей. Якщо багаж пасажира перевищує допустимі параметри за розмірами або становить потенційну загрозу безпеці, вхід у метро також буде заборонено.

З яким багажем не вдасться зайти до метрополітену

Згідно з Правилами користування Київським метрополітеном, щоб гарантувати безпеку пасажирів і зберегти обладнання, у метро діють чіткі правила перевезення багажу. До підземки не допускаються пасажири, які мають із собою:

  • рулони діаметром більше ніж 15 см та довжиною понад 170 см;
  • клітки чи контейнери, якщо сума їхніх розмірів перевищує 120 см;
  • будь-які речі, якщо загальна довжина, ширина та висота перевищують 200 см;
  • багаж на візках, окрім валіз чи сумок на колесах, чия сума вимірів не перевищує 200 см;
  • довгомірні предмети довжиною більше ніж 220 см (наприклад, вудки, труби, садовий інвентар);
  • легкозаймисті, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні або їдкі речовини, а також газові чи кисневі балони;
  • предмети, які не мають надійного кріплення та можуть пошкодити обладнання, завдати шкоди чи забруднити інших пасажирів.

Таким чином, щоб уникнути неприємних ситуацій на вході, кожному пасажирові варто заздалегідь подбати про наявність актуального електронного квитка та переконатися, що його багаж відповідає вимогам метрополітену.

Раніше ми писали, що, хоча законодавство надає право людям пенсійного віку безплатно пересуватися міським транспортом, трапляються випадки, коли їх все ж штрафують під час поїздки.

Також ми розповідали, що держава гарантує громадянам похилого віку певні пільги після виходу на пенсію. Однією з основних є право користуватися громадським транспортом без оплати. Щодо залізничних перевезень — знижки та пільги для пенсіонерів існують, однак скористатись ними можна не завжди.

метро транспорт пассажиры громадський транспорт метрополітен
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
