Безплатний проїзд для пенсіонерів — як працює пільга та чому можуть оштрафувати у жовтні

Попри те, що закон дозволяє пенсіонерам користуватися громадським транспортом безплатно, іноді люди поважного віку все ж отримують штрафи під час поїздок.

Про те, чому пенсіонери, попри безплатний проїзд, не застраховані від штрафів в транспорті, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

В якому транспорті проїзд для пенсіонерів безплатний

Право на безоплатний проїзд визначене постановою Кабінету Міністрів № 354 від 17 травня 1993 року "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування". Згідно з документом, пенсіонери не оплачують поїздки у:

трамваях;

тролейбусах;

міських автобусах;

електричках приміського сполучення.

Водночас у таксі, маршрутках, метро чи поїздах міжміського сполучення пільга не діє — там проїзд доведеться оплачувати власним коштом.

Чому можуть оштрафувати пенсіонера

Щоб скористатися правом на безоплатний проїзд, необхідно мати при собі пенсійне посвідчення. Якщо документ залишився вдома, пасажиру доведеться сплатити за квиток, а у випадку відмови — контролери мають право виписати штраф.

У середньому штрафи становлять від кількох сотень гривень. Наприклад:

у Києві — 160 грн;

в Одесі — 140 грн;

у Львові — 300 грн.

Таким чином, хоча пенсіонери мають право на безплатний проїзд, відсутність посвідчення може призвести до неприємних фінансових наслідків.

