Бесплатный проезд для пенсионеров — как работает льгота и почему могут оштрафовать в октябре

Люди выходят из общественного транспорта.

Несмотря на то, что закон позволяет пенсионерам пользоваться общественным транспортом бесплатно, иногда люди почтенного возраста все же получают штрафы во время поездок.

О том, почему пенсионеры, несмотря на бесплатный проезд, не застрахованы от штрафов в транспорте, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

В каком транспорте проезд для пенсионеров бесплатный

Право на бесплатный проезд определено постановлением Кабинета Министров № 354 от 17 мая 1993 года "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования". Согласно документу, пенсионеры не оплачивают поездки в:

трамваях;

троллейбусах;

городских автобусах;

электричках пригородного сообщения.

В то же время в такси, маршрутках, метро или поездах междугородного сообщения льгота не действует — там проезд придется оплачивать за свой счет.

Почему могут оштрафовать пенсионера

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Если документ остался дома, пассажиру придется оплатить билет, а в случае отказа — контролеры имеют право выписать штраф.

В среднем штрафы составляют от нескольких сотен гривен. Например:

в Киеве — 160 грн;

в Одессе — 140 грн;

во Львове — 300 грн.

Таким образом, хотя пенсионеры имеют право на бесплатный проезд, отсутствие удостоверения может привести к неприятным финансовым последствиям.

