Правила метро — в каких случаях человеку могут отказать в проезде

Метрополитен является одним из самых удобных видов городского транспорта. Его главное преимущество заключается в скорости и надежности: поезда движутся по графику и не зависят от пробок или других проблем на дорогах. Однако пассажирам следует помнить о правилах пользования подземкой, за их нарушение человеку могут отказать в проезде.

О том, почему некоторых украинцев могут не пропустить в метро в октябре, объяснили на Официальном портале Киева.

Почему иногда пассажиров не пропускают в метро

Чтобы попасть в метрополитен, необходимо иметь действительный электронный билет, зарегистрированный в системе АСОП. Если такой билет оказался просроченным, недействительным или его нет в базе данных, турникет автоматически заблокирует проход.

Это правило одинаково касается и пассажиров льготных категорий. Даже в случаях, когда человек имеет право на бесплатный проезд, он обязан предъявить персональный электронный билет. Если документ оформлен на другое лицо, является поддельным или утратил силу, система не позволит пройти в подземку.

Кроме того, существуют ограничения по перевозке вещей. Если багаж пассажира превышает допустимые параметры по размерам или представляет потенциальную угрозу безопасности, вход в метро также будет запрещен.

С каким багажом не удастся зайти в метрополитен

Согласно Правилам пользования Киевским метрополитеном, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и сохранить оборудование, в метро действуют четкие правила перевозки багажа. В подземку не допускаются пассажиры, которые имеют с собой:

рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см;

клетки или контейнеры, если сумма их размеров превышает 120 см;

любые вещи, если общая длина, ширина и высота превышают 200 см;

багаж на тележках, кроме чемоданов или сумок на колесах, чья сумма измерений не превышает 200 см;

длинномерные предметы длиной более 220 см (например, удочки, трубы, садовый инвентарь);

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые, наркотические или едкие вещества, а также газовые или кислородные баллоны;

предметы, которые не имеют надежного крепления и могут повредить оборудование, нанести вред или испачкать других пассажиров.

Таким образом, чтобы избежать неприятных ситуаций на входе, каждому пассажиру стоит заранее позаботиться о наличии актуального электронного билета и убедиться, что его багаж соответствует требованиям метрополитена.

