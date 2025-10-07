Ограничения в поездах — за что берут доплату у пассажиров Укрзализныци

Проводница проверяет билеты пассажиров. Фото: УНИАН

В поездах ручная кладь — это личные вещи и предметы, которые легко переносить и можно расположить в вагонах в специально отведенных для этого местах. Однако в правилах Укрзализныци четко определено, сколько багажа может взять с собой каждый пассажир.

О том, почему могут брать доплату у пассажиров поездов, отмечается на сайте Укрзализныци.

Сколько багажа может перевозить пассажир Укрзализныци

Каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить ручную кладь весом до 36 кг на любом типе билета — полном, льготном, детском или бесплатном, если сумма трех измерений не превышает 200 см.

Ответственность за сохранность багажа несет его владелец. Проводники или стюарды должны обеспечивать безопасность вещей пассажиров.

За что могут брать доплату у пассажиров Укрзализныци

В Условиях перевозки ручной клади и порядке ее расположения в вагонах при проезде в пассажирских поездах во внутреннем сообщении отмечается, что на станциях, где проводятся багажные операции, пассажиры могут перед посадкой взвесить ручную кладь, оплатить перевозку избыточного веса или сдать ее как багаж за отдельную плату.

Перевозка дополнительного веса ручной клади до 14 кг (кроме вагонов с местами для сидения) происходит с выдачей квитанции ЛУ-12а или электронного перевозочного документа.

Пассажир может перевозить ручную кладь общим весом до 50 кг в любом типе вагонов. До 36 кг — бесплатно, а превышение до 14 кг оплачивается по тарифу багажа. Багаж свыше 50 кг в пассажирских вагонах не допускается. Кроме установленной нормы, пассажир имеет право бесплатно перевозить:

удилища;

сноуборд;

портфель;

дамскую сумку;

лыжи с палками;

фото- и видеоаппаратуру;

другие мелкие вещи, которые могут разместиться в вагоне.

Детские коляски (для перевозки ребенка) и один велосипед в разобранном и упакованном виде можно перевозить за счет нормы ручной клади.

