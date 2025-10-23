Відео
Оплата в електричках — що не влаштовує пасажирів і як реагує УЗ

Оплата в електричках — що не влаштовує пасажирів і як реагує УЗ

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 15:05
Оновлено: 12:29
Пасажири УЗ скаржаться через оплату квитків в електричках — що викликало обурення
Турнікети на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Оплата за проїзд в електричках зазвичай відбувається через кондукторів, якщо квиток не куплено заздалегідь онлайн чи в касі. Проте інколи пасажирів просять заплатити меншу суму "в лапу" без видачі посадкового документа.

На те, що в електричках деякі кондуктори не видають квиток після оплати, поскаржилась одна із пасажирок Укрзалізниці

Читайте також:

Чому деякі кондуктори в електричках УЗ беруть оплату, але не видають квиток

Оплату за проїзд в електричці зазвичай беруть кондуктори, якщо пасажир не придбав квиток заздалегідь. Якщо квиток куплений онлайн або у касі до посадки, кондуктор лише перевіряє його. 

Якщо ж пасажир сідає без квитка, провідник може продати його безпосередньо у вагоні. Проте є випадки, коли кондуктори пропонують заплатити меншу суму без видачі самого квитка. 

"УВАГА, самі кондуктори пропонують взяти меншу суму, наприклад білет вартує 65,00 грн, а в "лапу", без квитка, дайте 40,00. І квиток не видають", — поскаржилась одна з пасажирок.

При цьому така оплата діє лише на станціях, які обслуговує конкретний кондуктор.

Як відреагували в Укрзалізниці

Укрзалізниця закликає пасажирів не залишатися байдужими. Якщо ви стали свідком або постраждали від незаконного збору грошей у поїзді, одразу повідомляйте про це. Ваші звернення допоможуть покращити сервіс та виявляти порушення.

"Надішліть звернення через застосунок Укрзалізниці — форма зворотного зв’язку (обов’язково вкажіть усі деталі та прикріпіть фото/відео)", — закликають в компанії.

Укрзалізниця наголошує, що безпека та законність перевезень — це пріоритет для компанії. Кожне звернення буде розглянуто, а інформація допоможе виявляти порушників, притягувати їх до відповідальності та стимулюватиме кадрові зміни.

Раніше ми писали, що щодня тисячі українців подорожують потягами Укрзалізниці, але іноді пасажирам можуть відмовити у посадці або навіть зняти з поїзда під час маршруту. Причини бувають різні, і не завжди це пов’язано з відсутністю квитка.

Також ми розповідали, що після зупинки авіасполучення залізниця стала головним способом пересування між містами. Пасажири користуються офіційним застосунком Укрзалізниці для оцінки обслуговування, а провідники з найкращими відгуками можуть отримати премії.

Укрзалізниця гроші залізниця пассажиры квитки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
