Пасажири УЗ скаржаться через оплату квитків в електричках — що викликало обурення

Турнікети на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Оплата за проїзд в електричках зазвичай відбувається через кондукторів, якщо квиток не куплено заздалегідь онлайн чи в касі. Проте інколи пасажирів просять заплатити меншу суму "в лапу" без видачі посадкового документа.

На те, що в електричках деякі кондуктори не видають квиток після оплати, поскаржилась одна із пасажирок Укрзалізниці.

Чому деякі кондуктори в електричках УЗ беруть оплату, але не видають квиток

Оплату за проїзд в електричці зазвичай беруть кондуктори, якщо пасажир не придбав квиток заздалегідь. Якщо квиток куплений онлайн або у касі до посадки, кондуктор лише перевіряє його.

Якщо ж пасажир сідає без квитка, провідник може продати його безпосередньо у вагоні. Проте є випадки, коли кондуктори пропонують заплатити меншу суму без видачі самого квитка.

"УВАГА, самі кондуктори пропонують взяти меншу суму, наприклад білет вартує 65,00 грн, а в "лапу", без квитка, дайте 40,00. І квиток не видають", — поскаржилась одна з пасажирок.

При цьому така оплата діє лише на станціях, які обслуговує конкретний кондуктор.

Як відреагували в Укрзалізниці

Укрзалізниця закликає пасажирів не залишатися байдужими. Якщо ви стали свідком або постраждали від незаконного збору грошей у поїзді, одразу повідомляйте про це. Ваші звернення допоможуть покращити сервіс та виявляти порушення.

"Надішліть звернення через застосунок Укрзалізниці — форма зворотного зв’язку (обов’язково вкажіть усі деталі та прикріпіть фото/відео)", — закликають в компанії.

Укрзалізниця наголошує, що безпека та законність перевезень — це пріоритет для компанії. Кожне звернення буде розглянуто, а інформація допоможе виявляти порушників, притягувати їх до відповідальності та стимулюватиме кадрові зміни.

