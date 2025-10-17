Правила перевозок УЗ — почему пассажира могут высадить на ближайшей станции

Поезд прибывает на станцию. Фото: УНИАН

Ежедневно тысячи украинцев путешествуют поездами Укрзализныци. Но бывают случаи, когда человеку могут отказать в посадке или даже "снять" с поезда уже во время поездки. И причина не всегда в отсутствии билета — есть и другие основания.

О том, в каких случаях украинцев могут попросить покинуть поезд, объяснили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.

Реклама

Читайте также:

Когда могут не пустить или высадить из поезда

Согласно правилам перевозок, работники железной дороги имеют право отказать в поездке или высадить пассажира во время движения в таких случаях:

Алкогольное или наркотическое опьянение

Если пассажир нарушает порядок, ведет себя агрессивно или мешает другим, его билет аннулируют с пометкой "Отказано в перевозке на основании пункта 8.38 Правил". При необходимости вызывают полицию.

Запрещенный багаж или превышение нормы

Если пассажир перевозит опасные или запрещенные предметы, или его ручная кладь весит более 50 кг, работники железной дороги могут сделать отметку в билете — "Неправильная перевозка ручной клади".

Проблемы со здоровьем

Если пассажиру стало плохо и нужна медицинская помощь, его снимают с поезда при участии врачей. До прибытия на станцию человека по возможности могут изолировать от других пассажиров.

Личные вещи пассажира, которого сняли из-за болезни в бессознательном состоянии, передают начальнику вокзала с оформлением соответствующего акта. После выздоровления человек может забрать вещи и получить компенсацию за неиспользованную часть билета (кроме плацкарты).

Также пассажир имеет право продолжить путешествие, предъявив в кассе медицинскую справку и билет.

Как пожаловаться на действия работников железной дороги

Если пассажир считает действия работников необоснованными, ситуацию рассматривает начальник поезда или станции. Если решение не удовлетворяет, можно обратиться в суд или подать официальную претензию.

На каждой станции и в каждом поезде есть книга жалоб и предложений, а также работает горячая линия Укрзализныци, где пассажиры могут получить консультацию или помогут защитить их права.

Ранее мы писали, что из-за войны с Россией многие украинцы пошли защищать страну. Для участников боевых действий государство предусмотрело различные социальные льготы, в частности скидки на транспорт.

Также мы рассказывали, что после остановки авиарейсов главным способом передвижения между городами стала железная дорога. Ежедневно тысячи людей пользуются Укрзализныцей и оценивают сервис через официальное приложение. Проводники с лучшими отзывами могут получить премию.