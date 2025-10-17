Правила перевозок УЗ — почему пассажира могут высадить на ближайшей станции

Правила Укрзализныци — за что могут высадить из поезда в октябре
Ежедневно тысячи украинцев путешествуют поездами Укрзализныци. Но бывают случаи, когда человеку могут отказать в посадке или даже "снять" с поезда уже во время поездки. И причина не всегда в отсутствии билета — есть и другие основания.
О том, в каких случаях украинцев могут попросить покинуть поезд, объяснили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте.
Когда могут не пустить или высадить из поезда
Согласно правилам перевозок, работники железной дороги имеют право отказать в поездке или высадить пассажира во время движения в таких случаях:
- Алкогольное или наркотическое опьянение
Если пассажир нарушает порядок, ведет себя агрессивно или мешает другим, его билет аннулируют с пометкой "Отказано в перевозке на основании пункта 8.38 Правил". При необходимости вызывают полицию.
- Запрещенный багаж или превышение нормы
Если пассажир перевозит опасные или запрещенные предметы, или его ручная кладь весит более 50 кг, работники железной дороги могут сделать отметку в билете — "Неправильная перевозка ручной клади".
- Проблемы со здоровьем
Если пассажиру стало плохо и нужна медицинская помощь, его снимают с поезда при участии врачей. До прибытия на станцию человека по возможности могут изолировать от других пассажиров.
Личные вещи пассажира, которого сняли из-за болезни в бессознательном состоянии, передают начальнику вокзала с оформлением соответствующего акта. После выздоровления человек может забрать вещи и получить компенсацию за неиспользованную часть билета (кроме плацкарты).
Также пассажир имеет право продолжить путешествие, предъявив в кассе медицинскую справку и билет.
Как пожаловаться на действия работников железной дороги
Если пассажир считает действия работников необоснованными, ситуацию рассматривает начальник поезда или станции. Если решение не удовлетворяет, можно обратиться в суд или подать официальную претензию.
На каждой станции и в каждом поезде есть книга жалоб и предложений, а также работает горячая линия Укрзализныци, где пассажиры могут получить консультацию или помогут защитить их права.
Ранее мы писали, что из-за войны с Россией многие украинцы пошли защищать страну. Для участников боевых действий государство предусмотрело различные социальные льготы, в частности скидки на транспорт.
Также мы рассказывали, что после остановки авиарейсов главным способом передвижения между городами стала железная дорога. Ежедневно тысячи людей пользуются Укрзализныцей и оценивают сервис через официальное приложение. Проводники с лучшими отзывами могут получить премию.
Читайте Новини.LIVE!