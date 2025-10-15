Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготы для УБД — как воспользоваться скидкой на проезд поездом

Льготы для УБД — как воспользоваться скидкой на проезд поездом

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 17:12
Транспортные льготы для УБД — обеспечивает ли государство скидки на железнодорожные билеты
Военные на железнодорожном перроне. Фото: УНИАН

Из-за полномасштабного вторжения России многие украинцы, мужчины и женщины, стали на защиту государства. Для участников боевых действий (УБД) государство предусмотрело ряд социальных преимуществ в различных сферах жизни. Среди них есть и льготы на проезд транспортом.

О том, могут ли участники боевых действий приобрести билет на поезд со скидкой, рассказали на сайте "АрмияInform".

Реклама
Читайте также:

Имеют ли УБД скидки на железнодорожные билеты

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий могут:

  • один раз в два года воспользоваться бесплатным поездом железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автотранспортом в две стороны;
  • один раз в год получить поездку со скидкой 50% этими же видами транспорта.

Эта льгота действует только на перевозки внутри Украины. Чтобы ею воспользоваться, нужно не только иметь удостоверение УБД, но и специальные талоны, которые выдаются вместе с удостоверением на несколько лет вперед. Билеты со скидкой можно приобрести только в кассе, предъявив талоны и удостоверение.

Должны ли УБД платить в общественном транспорте

Участники боевых действий также могут пользоваться бесплатным проездом во всех видах городского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в селах, а также пригородным железнодорожным и водным сообщением и автобусами пригородных и междугородных маршрутов.

Льгота действует независимо от расстояния или места жительства. Для этого нужно предоставить удостоверение установленного образца. В случае использования электронной системы оплаты необходимо также иметь электронный билет, который выдается бесплатно.

Воспользоваться льготой очень просто — достаточно иметь удостоверение УБД. Это касается коммунального транспорта, но иногда возникают трудности с частными перевозчиками.

Причина в том, что местные бюджеты должны компенсировать им перевозку льготников, но не всегда это происходит. Из-за этого случаются случаи отказа в проезде.

Однако это незаконно. В случае отказа можно не только вернуть потраченные на проезд деньги, но и, например, получить компенсацию за моральный ущерб.

Ранее мы писали, что жены украинских военных со статусом участника боевых действий (УБД), которые проживают вместе с ними, также могут получать государственные льготы.

Также мы рассказывали, что военные, которые принимали участие в защите Украины от российской агрессии, имеют право на статус УБД, что открывает доступ к социальным гарантиям и государственным льготам. Однако существуют случаи, когда этот статус может быть утрачен.

Укрзализныця льготы УБД железная дорога военнослужащие
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации