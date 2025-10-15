Транспортные льготы для УБД — обеспечивает ли государство скидки на железнодорожные билеты

Военные на железнодорожном перроне. Фото: УНИАН

Из-за полномасштабного вторжения России многие украинцы, мужчины и женщины, стали на защиту государства. Для участников боевых действий (УБД) государство предусмотрело ряд социальных преимуществ в различных сферах жизни. Среди них есть и льготы на проезд транспортом.

О том, могут ли участники боевых действий приобрести билет на поезд со скидкой, рассказали на сайте "АрмияInform".

Имеют ли УБД скидки на железнодорожные билеты

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий могут:

один раз в два года воспользоваться бесплатным поездом железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автотранспортом в две стороны;

один раз в год получить поездку со скидкой 50% этими же видами транспорта.

Эта льгота действует только на перевозки внутри Украины. Чтобы ею воспользоваться, нужно не только иметь удостоверение УБД, но и специальные талоны, которые выдаются вместе с удостоверением на несколько лет вперед. Билеты со скидкой можно приобрести только в кассе, предъявив талоны и удостоверение.

Должны ли УБД платить в общественном транспорте

Участники боевых действий также могут пользоваться бесплатным проездом во всех видах городского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в селах, а также пригородным железнодорожным и водным сообщением и автобусами пригородных и междугородных маршрутов.

Льгота действует независимо от расстояния или места жительства. Для этого нужно предоставить удостоверение установленного образца. В случае использования электронной системы оплаты необходимо также иметь электронный билет, который выдается бесплатно.

Воспользоваться льготой очень просто — достаточно иметь удостоверение УБД. Это касается коммунального транспорта, но иногда возникают трудности с частными перевозчиками.

Причина в том, что местные бюджеты должны компенсировать им перевозку льготников, но не всегда это происходит. Из-за этого случаются случаи отказа в проезде.

Однако это незаконно. В случае отказа можно не только вернуть потраченные на проезд деньги, но и, например, получить компенсацию за моральный ущерб.

Ранее мы писали, что жены украинских военных со статусом участника боевых действий (УБД), которые проживают вместе с ними, также могут получать государственные льготы.

Также мы рассказывали, что военные, которые принимали участие в защите Украины от российской агрессии, имеют право на статус УБД, что открывает доступ к социальным гарантиям и государственным льготам. Однако существуют случаи, когда этот статус может быть утрачен.