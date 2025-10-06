Доплаты к пенсиям — кто дополнительно получит почти 600 гривен в октябре

Почти 600 грн надбавки к пенсии — кто получит доплату в октябре
В Украине предусмотрена система специальных пенсионных гарантий для отдельных групп населения. В частности, участники боевых действий (УБД) могут получать ежемесячные доплаты и воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию.
О том, кому государство доплачивает к пенсии почти 600 гривен ежемесячно, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Как назначаются пенсии для УБД и какой их минимальный размер в 2025 году
Для мужчин возможность выйти на пенсию наступает с 55 лет при условии наличия не менее 25 лет страхового стажа, для женщин — с 50 лет и при стаже не менее 20 лет. Эти положения закреплены в законе №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Минимальный размер пенсионной выплаты с учетом всех надбавок и доплат для этой категории граждан должен составлять не менее 5 528 грн. Если назначенная сумма ниже, государство осуществляет ежемесячную адресную доплату до необходимого уровня.
Какие доплаты получают УБД в 2025 году
Для участников боевых действий на пенсии предусмотрены дополнительные выплаты:
- Надбавка в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году этот показатель составляет 2 361 грн, что соответствует повышению на 590,25 грн).
- Ежемесячная целевая помощь на проживание в размере 40 грн согласно закону Украины от 16.03.2004 №1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".
Какие документы нужны для назначения пенсии
Для оформления пенсионных выплат участник боевых действий должен предоставить оригиналы таких документов:
- паспорт гражданина Украины;
- удостоверение участника боевых действий;
- банковские реквизиты счета в уполномоченном банке;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж (в том числе справки о прохождении военной службы);
- документ, подтверждающий участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и защиты государства от вооруженной агрессии России;
- справку о заработке (денежном обеспечении) до декабря 2016 года, если в реестре застрахованных лиц отсутствуют соответствующие данные.
Подать заявление о назначении или перерасчете пенсии УБД можно как через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, так и лично в любом его сервисном центре.
