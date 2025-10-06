Видео
Дата публикации 6 октября 2025 05:45
Доплаты к пенсиям — кто дополнительно получит почти 600 гривен в октябре
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрена система специальных пенсионных гарантий для отдельных групп населения. В частности, участники боевых действий (УБД) могут получать ежемесячные доплаты и воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию.

О том, кому государство доплачивает к пенсии почти 600 гривен ежемесячно, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Как назначаются пенсии для УБД и какой их минимальный размер в 2025 году

Для мужчин возможность выйти на пенсию наступает с 55 лет при условии наличия не менее 25 лет страхового стажа, для женщин — с 50 лет и при стаже не менее 20 лет. Эти положения закреплены в законе №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Минимальный размер пенсионной выплаты с учетом всех надбавок и доплат для этой категории граждан должен составлять не менее 5 528 грн. Если назначенная сумма ниже, государство осуществляет ежемесячную адресную доплату до необходимого уровня.

Какие доплаты получают УБД в 2025 году

Для участников боевых действий на пенсии предусмотрены дополнительные выплаты:

  1. Надбавка в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2025 году этот показатель составляет 2 361 грн, что соответствует повышению на 590,25 грн).
  2. Ежемесячная целевая помощь на проживание в размере 40 грн согласно закону Украины от 16.03.2004 №1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".

Какие документы нужны для назначения пенсии

Для оформления пенсионных выплат участник боевых действий должен предоставить оригиналы таких документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • удостоверение участника боевых действий;
  • банковские реквизиты счета в уполномоченном банке;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж (в том числе справки о прохождении военной службы);
  • документ, подтверждающий участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и защиты государства от вооруженной агрессии России;
  • справку о заработке (денежном обеспечении) до декабря 2016 года, если в реестре застрахованных лиц отсутствуют соответствующие данные.

Подать заявление о назначении или перерасчете пенсии УБД можно как через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, так и лично в любом его сервисном центре.

Ранее мы писали, что в проект госбюджета-2026 внесли предложения по повышению минимальной пенсии и прожиточного минимума. Дополнительные средства предлагают получить благодаря сокращению неэффективных расходов и детенизации экономики.

Также мы рассказывали, что педагоги теперь смогут выходить на пенсию за выслугу лет только после достижения установленного возраста и наличия достаточного стажа.

выплаты пенсии пенсионеры соцвыплаты УБД
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
