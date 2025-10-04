Видео
Главная Экономика Прожиточный минимум и пенсия — Гетманцев озвучил сумму на 2026

Прожиточный минимум и пенсия — Гетманцев озвучил сумму на 2026

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 10:12
Минимальная пенсия и прожиточный минимум — Гетманцев предложил резкое повышение
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

В проект Государственного бюджета на 2026 год подали поправки, которыми предлагается увеличение минимальной пенсии и прожиточного минимума. Деньги на пересмотр сумм можно найти путем сокращения действующих неэффективных программ, детенизации и пр.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Как должны вырасти выплаты украинцам

До 1 октября принимались правки к проекту Госбюджета-2026. Даниил Гетманцев предложил пересмотреть указанные в документе суммы минимальной пенсии и прожиточного минимума, увеличив их до 4 700 грн. Ведь украинцы беднеют из-за полномасштабной войны, поэтому поддержка социально незащищенных граждан должна быть приоритетом.

"Нынешняя минимальная пенсия в 2 361 грн — это неприемлемо, невозможно прожить на такие деньги. Правительству нужно определить реальный прожиточный минимум, разработать "дорожную карту" его достижения и показать людям шаги, которые помогут уравнять сумму с минимальной зарплатой и необлагаемым минимумом", — уточнил спикер.

Минимальная зарплата, по мнению Гетманцева, должна находиться на уровне 12 000 грн. Поскольку на реализацию правок надо найти дополнительные деньги, глава комитета ВРУ объяснил пути их поступления в бюджет. Увеличить социальные расходы можно благодаря:

  • возврату налога на сверхприбыли банков (в 2025 году финучреждения заработали в 2,3 раза больше, чем в 2021-м);
  • уменьшению некоторых расходов, например, на зарплаты чиновникам, установив лимит в 80 000 грн;
  • уменьшению финансирования по целому ряду государственных органов;
  • сокращению неэффективных программ государственного бюджета;
  • детенизации.

Уже после введения новых показателей можно будет взяться за пересмотр зарплат учителей, продолжил Даниил Гетманцев. Во-первых, установить доплату 100% для воспитателей дошкольных и внешкольных учреждений (их максимальный доход в 2025 году — 9 500 грн). Во-вторых, отменить Единую тарифную сетку и выполнить статью 61 Закона "Об образовании", подняв выплаты педагогов до уровня трех минимальных зарплат (24 000 грн).

Прожиточный минимум на 2026 год

В принятом Кабинетом Министров проекте Государственного бюджета на 2026 год суммы прожиточного минимума для различных категорий населения составляют:

  • дети до 6 лет — 2 817 грн;
  • дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • трудоспособные граждане — 3 328 грн;
  • лица, утратившие трудоспособность — 2 595 грн;
  • для расчета компенсаций в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

Общий показатель прожиточного минимума на одного человека — 3 209 грн. Как уточнил глава профильного комитета в эфире Новини.LIVE, даже правка в 4 700 грн не отражает реальное положение вещей в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, правительство планирует пересмотреть прожиточный минимум, заложенный в проекте Госбюджета-2026. Его хотят отвязать от несвойственных выплат, чтобы осовременить и сделать понятным мерилом.

Также мы писали, что в Украине нельзя получать одновременно две пенсии — по возрасту и по инвалидности. Размер выплат зависит от группы инвалидности: 100%, 90% или 50% от пенсии по возрасту, с возможностью надбавок.

прожиточный минимум Даниил Гетманцев минимальная зарплата соцвыплаты минимальная пенсия
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
