Головна Економіка Прожитковий мінімум і пенсія — Гетманцев озвучив суму на 2026

Прожитковий мінімум і пенсія — Гетманцев озвучив суму на 2026

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 10:12
Мінімальна пенсія та прожитковий мінімум — Гетманцев запропонував різке підвищення
Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

До проєкту Державного бюджету на 2026 рік подали поправки, якими пропонується збільшення мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму. Кошти на перегляд сум можна знайти шляхом скорочення діючих неефективних програм, детінізації тощо.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Як мають зрости виплати українцям

До 1 жовтня приймалися правки до проєкту Держбюджету-2026. Данило Гетманцев запропонував переглянути вказані в документі суми мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму, збільшивши їх до 4 700 грн. Адже українці біднішають через повномасштабну війну, тому підтримка соціально незахищених громадян має бути пріоритетом.

"Нинішня мінімальна пенсія у 2 361 грн — це неприйнятно, неможливо прожити на такі гроші. Уряду потрібно визначити реальний прожитковий мінімум, розробити "дорожню карту" його досягнення і показати людям кроки, які допоможуть зрівняти суму з мінімальною зарплатою і неоподатковуваним мінімумом", — уточнив спікер.

Мінімальна зарплата, на думку Гетманцева, повинна перебувати на рівні 12 000 грн. Оскільки на реалізацію правок треба знайти додаткові гроші, голова комітету ВРУ пояснив шляхи їх надходження в бюджет. Збільшити соціальні видатки можна завдяки:

  • поверненню податку на надприбутки банків (у 2025 році фінустанови заробили в 2,3 разу більше, ніж у 2021-му);
  • зменшенню деяких витрат, наприклад, на зарплати чиновникам, встановивши ліміт у 80 000 грн;
  • зменшенню фінансування по цілому ряду державних органів;
  • скороченню неефективних програм державного бюджету;
  • детінізації.

Вже після запровадження нових показників можна буде взятися за перегляд зарплат вчителів, продовжив Данило Гетманцев. По-перше, встановити доплату 100% для вихователів дошкільних і позашкільних закладів (їх максимальний дохід у 2025 році — 9 500 грн). По-друге, скасувати Єдину тарифну сітку та виконати статтю 61 Закону "Про освіту", піднявши виплати педагогів до рівня трьох мінімальних зарплат (24 000 грн).

Прожитковий мінімум на 2026 рік

В ухваленому Кабінетом Міністрів проєкті Державного бюджету на 2026 рік суми прожиткового мінімуму для різних категорій населення становлять:

  • діти до 6 років — 2 817 грн;
  • діти від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • працездатні громадяни — 3 328 грн;
  • особи, які втратили працездатність — 2 595 грн;
  • для розрахунку компенсацій у зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Загальний показник прожиткового мінімуму на одну людину — 3 209 грн. Як уточнив голова профільного комітету в ефірі Новини.LIVE, навіть його правка у 4 700 грн не відображає реальний стан речей в Україні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, уряд планує переглянути прожитковий мінімум, закладений у проєкті Держбюджету-2026. Його хочуть відв’язати від невластивих виплат, щоб осучаснити і перетворити на зрозуміле мірило.

Також ми писали, що в Україні не можна отримувати одночасно дві пенсії — за віком і за інвалідністю. Розмір виплат залежить від групи інвалідності: 100%, 90% або 50% від пенсії за віком, із можливістю надбавок.

прожитковий мінімум Данило Гетманцев мінімальна зарплата соцвиплати мінімальна пенсія
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
