Прожитковий мінімум в Україні переглянуть та відв'яжуть від інших виплат — деталі

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Прожитковий мінімум, який закладений у проєкті Держбюджету-2026, ще раз переглянуть. У нинішній версії документа цей показник пропонується установити в розмірі 3 209 грн на одну людину в розрахунку на місяць.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду, яка відбулася у Верховній Раді у п'ятницю, 19 вересня.

"Прожитковий мінімум буде переглянутий і відв'язаний від інших невластивих доплат та виплат, щоб його осучаснити та зробити достатнім і зрозумілим мірилом, яке визначатиме життя", — заявив він.

Сергій Марченко також додав, що уряд постійно працює над тим, щоб збільшити прожитковий мінімум.

Який розмір прожиткового мінімуму пропонує Кабмін

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд пропонує встановити новий прожитковий мінімум — 3 209 грн на одну особу. Для різних груп населення він становитиме:

діти до 6 років — 2 817 грн;

діти від 6 до 18 років — 3 512 грн;

працездатні громадяни — 3 328 грн;

особи, які втратили працездатність — 2 595 грн;

для розрахунку компенсацій у зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Варто зазначити, що востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2 920 гривень.

