Прожитковий мінімум в Україні планують "осучаснити" — що відомо

Прожитковий мінімум в Україні планують “осучаснити” — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 13:45
Прожитковий мінімум в Україні переглянуть та відв'яжуть від інших виплат — деталі
Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Прожитковий мінімум, який закладений у проєкті Держбюджету-2026, ще раз переглянуть. У нинішній версії документа цей показник пропонується установити в розмірі 3 209 грн на одну людину в розрахунку на місяць.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час години запитань до уряду, яка відбулася у Верховній Раді у п'ятницю, 19 вересня. 

"Прожитковий мінімум буде переглянутий і відв'язаний від інших невластивих доплат та виплат, щоб його осучаснити та зробити достатнім і зрозумілим мірилом, яке визначатиме життя", — заявив він.

Сергій Марченко також додав, що уряд постійно працює над тим, щоб збільшити прожитковий мінімум.

Який розмір прожиткового мінімуму пропонує Кабмін

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд пропонує встановити новий прожитковий мінімум — 3 209 грн на одну особу. Для різних груп населення він становитиме:

  • діти до 6 років — 2 817 грн;
  • діти від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • працездатні громадяни — 3 328 грн;
  • особи, які втратили працездатність — 2 595 грн;
  • для розрахунку компенсацій у зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Варто зазначити, що востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2 920 гривень.

Раніше ми писали, що у понеділок, 15 вересня 2025 року, Кабінет міністрів України затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Документ визначає основні фінансові орієнтири країни на наступний рік та передбачає низку важливих змін, що безпосередньо вплинуть на добробут громадян.

Також дізнавайтеся, на скільки зростуть податки та ліміти для ФОПів в Україні у разі ухвалення проєкту бюджету на 2026 рік.

Сергій Марченко держбюджет Мінфін прожитковий мінімум бюджет
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
