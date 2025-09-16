Відео
ФОПам приготуватися — на скільки зростуть податки та ліміти

ФОПам приготуватися — на скільки зростуть податки та ліміти

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:02
ФОПів в Україні очікують кардинальні зміни — як зростуть податки та ліміти
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України у понеділок, 15 вересня, затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Документ передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, відповідно зростуть і податки для ФОПів. 

Новини.LIVE розповідають, чого очікувати українським підприємцям.

Читайте також:

Як зміняться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум з 2026 року

Проєктом Закону про Державний бюджет України на 2026 рік планується установити мінімальну заробітну плату на такому рівні:

  • у місячному розмірі — 8 647 гривень;
  • у погодинному розмірі — 52 гривні.

Крім того, з 1 січня 2029 року уряд пропонує встановити новий розмір прожиткового мінімуму — 3 209 грн на одну особу. Для різних груп населення цей показник становитиме:

  • діти до 6 років — 2 817 грн;
  • діти від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • працездатні громадяни — 3 328 грн;
  • особи, які втратили працездатність — 2 595 грн;
  • для розрахунку компенсацій у зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Рівень оплати праці суддів, прокурорів та держслужбовців залишиться без змін.

Нові податки для ФОПів

Податковий консультант Михайло Смокович пояснив у своєму Telegram-каналі, скільки підприємцям доведеться платити податків з 1 січня 2026 року:

  1. Єдиний податок —  для ФОПів 1 групи — 320,90 грн на місяць, для 2 групи — 1 729,40 грн на місяць.
  2. Військовий збір для ФОПів 1 та 2 груп — 864,70 грн на місяць.
  3. ЄСВ для усіх груп — 1 902,34 грн на місяць.

Річні ліміти доходів для ФОПів на 2026 рік також зростуть:

  • 1 група — 1 444 049 грн; 
  • 2 група — 7 211 598 грн;
  • 3 група — 10 091 049 грн.

Михайло Смокович наголосив, що усі зазначені нововведення запрацюють з 1 січня 2026 року. До того часу податки та ліміти залишаються без змін.

Раніше ми писали, як розподілять гроші з бюджету у 2026 році.

Також дізнавайтеся, як зростуть зарплати вчителів у 2026 році.

держбюджет ФОП податки бюджет ліміти
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
