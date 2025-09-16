ФОПів в Україні очікують кардинальні зміни — як зростуть податки та ліміти

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України у понеділок, 15 вересня, затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Документ передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, відповідно зростуть і податки для ФОПів.

Як зміняться мінімальна зарплата та прожитковий мінімум з 2026 року

Проєктом Закону про Державний бюджет України на 2026 рік планується установити мінімальну заробітну плату на такому рівні:

у місячному розмірі — 8 647 гривень;

у погодинному розмірі — 52 гривні.

Крім того, з 1 січня 2029 року уряд пропонує встановити новий розмір прожиткового мінімуму — 3 209 грн на одну особу. Для різних груп населення цей показник становитиме:

діти до 6 років — 2 817 грн;

діти від 6 до 18 років — 3 512 грн;

працездатні громадяни — 3 328 грн;

особи, які втратили працездатність — 2 595 грн;

для розрахунку компенсацій у зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Рівень оплати праці суддів, прокурорів та держслужбовців залишиться без змін.

Нові податки для ФОПів

Податковий консультант Михайло Смокович пояснив у своєму Telegram-каналі, скільки підприємцям доведеться платити податків з 1 січня 2026 року:

Єдиний податок — для ФОПів 1 групи — 320,90 грн на місяць, для 2 групи — 1 729,40 грн на місяць. Військовий збір для ФОПів 1 та 2 груп — 864,70 грн на місяць. ЄСВ для усіх груп — 1 902,34 грн на місяць.

Річні ліміти доходів для ФОПів на 2026 рік також зростуть:

1 група — 1 444 049 грн;

2 група — 7 211 598 грн;

3 група — 10 091 049 грн.

Михайло Смокович наголосив, що усі зазначені нововведення запрацюють з 1 січня 2026 року. До того часу податки та ліміти залишаються без змін.

