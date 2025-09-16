Видео
Главная Экономика ФЛП приготовиться — на сколько вырастут налоги и лимиты

ФЛП приготовиться — на сколько вырастут налоги и лимиты

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 11:02
ФЛП в Украине ожидают кардинальные изменения — как вырастут налоги и лимиты
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины в понедельник, 15 сентября, утвердил проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ предусматривает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, соответственно вырастут и налоги для ФЛП.

Новини.LIVE рассказывают, чего ожидать украинским предпринимателям.

Читайте также:

Как изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум с 2026 года

Проектом Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год планируется установить минимальную заработную плату на таком уровне:

  • в месячном размере — 8 647 гривен;
  • в почасовом размере — 52 гривны.

Кроме того, с 1 января 2029 года правительство предлагает установить новый размер прожиточного минимума — 3 209 грн на одного человека. Для разных групп населения этот показатель будет составлять:

  • дети до 6 лет — 2 817 грн;
  • дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • трудоспособные граждане — 3 328 грн;
  • лица, утратившие трудоспособность — 2 595 грн;
  • для расчета компенсаций в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

Уровень оплаты труда судей, прокуроров и госслужащих останется без изменений.

Новые налоги для ФЛП

Налоговый консультант Михаил Смокович объяснил в своем Telegram-канале, сколько предпринимателям придется платить налогов с 1 января 2026 года:

  1. Единый налог — для ФЛП 1 группы — 320,90 грн в месяц, для 2 группы — 1 729,40 грн в месяц.
  2. Военный сбор для ФЛП 1 и 2 групп — 864,70 грн в месяц.
  3. ЕСВ для всех групп — 1 902,34 грн в месяц.

Годовые лимиты доходов для ФЛП на 2026 год также вырастут:

  • 1 группа — 1 444 049 грн;
  • 2 группа — 7 211 598 грн;
  • 3 группа — 10 091 049 грн.

Михаил Смокович отметил, что все указанные нововведения заработают с 1 января 2026 года. К тому времени налоги и лимиты остаются без изменений.

Ранее мы писали, как распределят деньги из бюджета в 2026 году.

Также узнавайте, как вырастут зарплаты учителей в 2026 году.

госбюджет ФЛП налоги бюджет лимиты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
