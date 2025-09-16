ФЛП в Украине ожидают кардинальные изменения — как вырастут налоги и лимиты

ФЛП приготовиться — на сколько вырастут налоги и лимиты
Кабинет министров Украины в понедельник, 15 сентября, утвердил проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ предусматривает повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума, соответственно вырастут и налоги для ФЛП.
Новини.LIVE рассказывают, чего ожидать украинским предпринимателям.
Как изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум с 2026 года
Проектом Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год планируется установить минимальную заработную плату на таком уровне:
- в месячном размере — 8 647 гривен;
- в почасовом размере — 52 гривны.
Кроме того, с 1 января 2029 года правительство предлагает установить новый размер прожиточного минимума — 3 209 грн на одного человека. Для разных групп населения этот показатель будет составлять:
- дети до 6 лет — 2 817 грн;
- дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
- трудоспособные граждане — 3 328 грн;
- лица, утратившие трудоспособность — 2 595 грн;
- для расчета компенсаций в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.
Уровень оплаты труда судей, прокуроров и госслужащих останется без изменений.
Новые налоги для ФЛП
Налоговый консультант Михаил Смокович объяснил в своем Telegram-канале, сколько предпринимателям придется платить налогов с 1 января 2026 года:
- Единый налог — для ФЛП 1 группы — 320,90 грн в месяц, для 2 группы — 1 729,40 грн в месяц.
- Военный сбор для ФЛП 1 и 2 групп — 864,70 грн в месяц.
- ЕСВ для всех групп — 1 902,34 грн в месяц.
Годовые лимиты доходов для ФЛП на 2026 год также вырастут:
- 1 группа — 1 444 049 грн;
- 2 группа — 7 211 598 грн;
- 3 группа — 10 091 049 грн.
Михаил Смокович отметил, что все указанные нововведения заработают с 1 января 2026 года. К тому времени налоги и лимиты остаются без изменений.
