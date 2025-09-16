Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Прожиточный минимум в 2026 году — какие суммы предлагает Кабмин

Прожиточный минимум в 2026 году — какие суммы предлагает Кабмин

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 10:06
Прожиточный минимум в 2026 году — какие суммы правительство предлагает заложить в бюджет
Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины принял проект Государственного бюджета на 2026 год и уже передал его на рассмотрение Верховной Рады. Приоритет документа - финансирование обороны и защита государства, однако в нем не забыли и о социальной сфере. В частности предлагается повысить прожиточный минимум, который не менялся с 2024 года.

О том, на сколько правительство предлагает повысить прожиточный минимум в Украине в 2026 году, отмечается в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

Реклама
Читайте также:

На сколько может вырасти прожиточный минимум в Украине в 2026 году

С 1 января 2026 года правительство предлагает установить новый прожиточный минимум — 3 209 грн на одного человека. Для разных групп населения он будет составлять:

  • дети до 6 лет — 2 817 грн;
  • дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • трудоспособные граждане — 3 328 грн;
  • лица, утратившие трудоспособность — 2 595 грн;
  • для расчета компенсаций в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.
null
Прожиточный минимум в 2026 году. Фото: Скриншот

В то же время для судей, прокуроров и госслужащих оплата труда которых регулируется спецзаконами — уровень останется таким, как на 31 декабря 2025 года.

Как планируют тратить бюджетные средства в 2026 году

Общие расходы бюджета составят 4,8 трлн грн, что на 415 млрд больше, чем в предыдущем году. Доходы прогнозируются на уровне 2,826 трлн грн, что означает рост примерно на 19%. Дефицит бюджета ожидается в пределах 18,4% ВВП — на 3,9 процентных пунктов ниже, чем в 2025-м. Для его покрытия планируют привлечь более 2 трлн грн внешних ресурсов.

Несмотря на главный акцент на военных потребностях, правительство предусмотрело значительные расходы и на социальные программы. Так, на сферу образования направлено более 265 млрд грн. Это позволит повысить зарплаты учителей на 50% в течение года, с октября обеспечить бесплатное питание для 4,4 млн школьников и с сентября удвоить стипендии студентам.

Ранее мы писали, что в парламенте рассматривают возможность повышения минимальной пенсии. Если в 2025 году ее размер составляет 2 361 грн, то уже в 2026-м сумма выплат может вырасти до 6 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что в Украине прожиточный минимум показывает, во сколько обходится человеку базовый набор продуктов и услуг, необходимых для нормальной жизни и сохранения здоровья. Его порядок формирования закреплен в Законе "О прожиточном минимуме".

госбюджет прожиточный минимум деньги финансы социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации