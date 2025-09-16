Прожиточный минимум в 2026 году — какие суммы правительство предлагает заложить в бюджет

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины принял проект Государственного бюджета на 2026 год и уже передал его на рассмотрение Верховной Рады. Приоритет документа - финансирование обороны и защита государства, однако в нем не забыли и о социальной сфере. В частности предлагается повысить прожиточный минимум, который не менялся с 2024 года.

О том, на сколько правительство предлагает повысить прожиточный минимум в Украине в 2026 году, отмечается в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

На сколько может вырасти прожиточный минимум в Украине в 2026 году

С 1 января 2026 года правительство предлагает установить новый прожиточный минимум — 3 209 грн на одного человека. Для разных групп населения он будет составлять:

дети до 6 лет — 2 817 грн;

дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

трудоспособные граждане — 3 328 грн;

лица, утратившие трудоспособность — 2 595 грн;

для расчета компенсаций в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

В то же время для судей, прокуроров и госслужащих оплата труда которых регулируется спецзаконами — уровень останется таким, как на 31 декабря 2025 года.

Как планируют тратить бюджетные средства в 2026 году

Общие расходы бюджета составят 4,8 трлн грн, что на 415 млрд больше, чем в предыдущем году. Доходы прогнозируются на уровне 2,826 трлн грн, что означает рост примерно на 19%. Дефицит бюджета ожидается в пределах 18,4% ВВП — на 3,9 процентных пунктов ниже, чем в 2025-м. Для его покрытия планируют привлечь более 2 трлн грн внешних ресурсов.

Несмотря на главный акцент на военных потребностях, правительство предусмотрело значительные расходы и на социальные программы. Так, на сферу образования направлено более 265 млрд грн. Это позволит повысить зарплаты учителей на 50% в течение года, с октября обеспечить бесплатное питание для 4,4 млн школьников и с сентября удвоить стипендии студентам.

Ранее мы писали, что в парламенте рассматривают возможность повышения минимальной пенсии. Если в 2025 году ее размер составляет 2 361 грн, то уже в 2026-м сумма выплат может вырасти до 6 тысяч гривен.

Также мы рассказывали, что в Украине прожиточный минимум показывает, во сколько обходится человеку базовый набор продуктов и услуг, необходимых для нормальной жизни и сохранения здоровья. Его порядок формирования закреплен в Законе "О прожиточном минимуме".