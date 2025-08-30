Минимальные доходы в сентябре — каким будет прожиточный минимум и сколько реально нужно зарабатывать в Украине

500 гривен в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине прожиточный минимум определяет, сколько стоит базовый набор продуктов и услуг, необходимых для жизни и здоровья человека. Его формирование регулирует Закон "О прожиточном минимуме".

О том, каким будет прожиточный минимум с сентября и сколько денег нужно для жизни в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой размер прожиточного минимума в Украине в 2025 году

В Департаменте социальной политики Черкасского городского совета отмечается, что согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год", с 1 января 2025 года прожиточный минимум останется на уровне предыдущего года:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей 6-18 лет — 3 196 грн;

для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

на одного человека составляет 2 920 грн/месяц;

для прокуроров окружных прокуратур — 1 600 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн;

для определения должностного оклада судьи — 2 102 грн;

для госслужащих, налоговиков и таможенников — 2 102 грн;

для пенсионеров, получающих доплаты за проживание в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

Однако эксперты отмечают, что официальный минимум в 2025 году не покрывает реальные потребности украинцев.

Сколько денег реально нужно зарабатывать для жизни в Украине

Эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая рассказала Новини.LIVE, что для покрытия коммунальных услуг, покупки продуктов и лекарств в небольшом городе человеку нужно примерно 10-15 тысяч гривен. В крупных городах, таких как Киев, Днепр или Харьков, эти расходы могут удваиваться.

Большинство семей тратит основную часть дохода на жилье и еду. Например, аренда квартиры в Киеве стоит 10-15 тысяч гривен, что значительно превышает официальный минимум.

"Даже если у человека своя квартира, все равно, нужно платить коммунальные услуги, что-то в квартиру покупать, делать мелкий ремонт", — отмечает эксперт.

Таким образом, для скромной, но стабильной жизни одному человеку необходимо 15-20 тысяч гривен в месяц. В семье с детьми взрослые должны зарабатывать минимум по 20 тысяч гривен каждый, чтобы обеспечить минимальный комфорт и избежать долгов.

