Минимальные доходы в сентябре — каким будет прожиточный минимум и сколько реально нужно зарабатывать в Украине

Прожиточный минимум в Украине — изменится ли сумма в сентябре
В Украине прожиточный минимум определяет, сколько стоит базовый набор продуктов и услуг, необходимых для жизни и здоровья человека. Его формирование регулирует Закон "О прожиточном минимуме".
О том, каким будет прожиточный минимум с сентября и сколько денег нужно для жизни в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Какой размер прожиточного минимума в Украине в 2025 году
В Департаменте социальной политики Черкасского городского совета отмечается, что согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год", с 1 января 2025 года прожиточный минимум останется на уровне предыдущего года:
- для детей до 6 лет — 2 563 грн;
- для детей 6-18 лет — 3 196 грн;
- для трудоспособных лиц — 3 028 грн;
- на одного человека составляет 2 920 грн/месяц;
- для прокуроров окружных прокуратур — 1 600 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн;
- для определения должностного оклада судьи — 2 102 грн;
- для госслужащих, налоговиков и таможенников — 2 102 грн;
- для пенсионеров, получающих доплаты за проживание в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.
Однако эксперты отмечают, что официальный минимум в 2025 году не покрывает реальные потребности украинцев.
Сколько денег реально нужно зарабатывать для жизни в Украине
Эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая рассказала Новини.LIVE, что для покрытия коммунальных услуг, покупки продуктов и лекарств в небольшом городе человеку нужно примерно 10-15 тысяч гривен. В крупных городах, таких как Киев, Днепр или Харьков, эти расходы могут удваиваться.
Большинство семей тратит основную часть дохода на жилье и еду. Например, аренда квартиры в Киеве стоит 10-15 тысяч гривен, что значительно превышает официальный минимум.
"Даже если у человека своя квартира, все равно, нужно платить коммунальные услуги, что-то в квартиру покупать, делать мелкий ремонт", — отмечает эксперт.
Таким образом, для скромной, но стабильной жизни одному человеку необходимо 15-20 тысяч гривен в месяц. В семье с детьми взрослые должны зарабатывать минимум по 20 тысяч гривен каждый, чтобы обеспечить минимальный комфорт и избежать долгов.
