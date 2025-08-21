Видео
Прожиточный минимум в 2026 году — на что повлияет новая сумма

Прожиточный минимум в 2026 году — на что повлияет новая сумма

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 07:15
Прожиточный минимум в Украине — когда вырастет, какой будет сумма и на что повлияет
Деньги рядом с телефоном. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2026 году в Украине повысят прожиточный минимум. Его конкретный размер будет зависеть от социальной категории граждан. Это имеет важное значение, ведь от прожиточного минимума зависит размер многих выплат.

О том, на сколько вырастет прожиточный минимум в 2026 году и что зависит от его размера, отмечается в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Читайте также:

Что такое прожиточный минимум и каким он будет в 2026 году

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка так называемой потребительской корзины. Она включает самые необходимые продукты питания, непродовольственные товары и услуги, которые нужны человеку для нормальной жизни и сохранения здоровья.

Согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, прожиточный минимум будет выглядеть так:

  • для детей до 6 лет — 2 783 грн (ранее 2 563 грн);
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 471 грн (против 3 199 грн в 2025 году);
  • для трудоспособных лиц — 3 288 грн (в 2025-м было 3 028 грн);
  • базовый показатель на одного человека — 3 171 грн (было 2 920 грн);
  • для граждан, утративших трудоспособность — 2 564 грн (против 2 361 грн в 2025 году).

Повышение заложено не только на 2026 год. В последующие два года прогнозируется, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет расти так:

  • в 2027 году — 3 482 грн;
  • в 2028 году — 3 667 грн.

Что зависит от прожиточного минимума и как часто его обновляют

Прожиточный минимум влияет на многие финансовые и социальные выплаты. В частности, от него рассчитывают:

  • алименты;
  • минимальную пенсию;
  • пособие по безработице и другие выплаты;
  • минимальную зарплату, которая дает право на налоговую льготу;
  • необлагаемую благотворительную помощь, если она нецелевая;
  • размер социальных льгот (обычных, повышенных и максимальных);
  • необлагаемый размер пособия на погребение, предоставляемого работодателем.

До полномасштабной войны прожиточный минимум пересматривали дважды в год. Теперь его принимают сразу на весь бюджетный период. При этом, что в 2025 году прожиточный минимум остался без изменений — на уровне 2024 года.

Ранее мы писали, что реальный прожиточный минимум в Украине значительно отстает от фактических потребностей. Чтобы его можно было корректировать в соответствии с экономической ситуацией, стоит отделить этот показатель от социальных выплат, в частности пенсий.

Также мы рассказывали, что в июне 2025 года для трудоспособного лица прожиточный минимум составлял 11 464 грн по текущим ценам, а после налогов — 8 422 грн. Граждане с доходом ниже этой суммы считаются живущими за чертой бедности.

выплаты прожиточный минимум деньги соцвыплаты бюджет
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
