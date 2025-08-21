Відео
Головна Економіка Прожитковий мінімум у 2026 році — на що вплине нова сума

Прожитковий мінімум у 2026 році — на що вплине нова сума

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 07:15
Прожитковий мінімум в Україні — коли зросте, якою буде сума та на що вплине
Гроші поруч з телефоном. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2026 році в Україні підвищать прожитковий мінімум. Його конкретний розмір залежатиме від соціальної категорії громадян. Це має важливе значення, адже від прожиткового мінімуму залежить розмір багатьох виплат.

Про те, на скільки зросте прожитковий мінімум у 2026 році та що залежить від його розміру, зазначається в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки.

Читайте також:

Що таке прожитковий мінімум та яким він буде у 2026 році

Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка так званого споживчого кошика. Він включає найнеобхідніші харчові продукти, непродовольчі товари та послуги, які потрібні людині для нормального життя і збереження здоров’я.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2026–2028 роки, прожитковий мінімум виглядатиме так:

  • для дітей до 6 років — 2 783 грн (раніше 2 563 грн);
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 471 грн (проти 3 199 грн у 2025 році);
  • для працездатних осіб — 3 288 грн (у 2025-му було 3 028 грн);
  • базовий показник на одну особу — 3 171 грн (було 2 920 грн);
  • для громадян, які втратили працездатність — 2 564 грн (проти 2 361 грн у 2025 році).

Підвищення закладене не лише на 2026 рік. У наступні два роки прогнозується, що прожитковий мінімум для працездатних осіб зростатиме так:

  • у 2027 році — 3 482 грн;
  • у 2028 році — 3 667 грн.

Що залежить від прожиткового мінімуму та як часто його оновлюють

Прожитковий мінімум впливає на багато фінансових і соціальних виплат. Зокрема, від нього розраховують:

  • аліменти;
  • мінімальну пенсію;
  • допомогу з безробіття та інші виплати;
  • мінімальну зарплату, яка дає право на податкову пільгу;
  • неоподатковувану благодійну допомогу, якщо вона нецільова;
  • розмір соціальних пільг (звичайних, підвищених та максимальних);
  • неоподатковуваний розмір допомоги на поховання, що надає роботодавець.

До повномасштабної війни прожитковий мінімум переглядали двічі на рік. Тепер його ухвалюють одразу на весь бюджетний період. При цьому, що у 2025 році прожитковий мінімум залишився без змін — на рівні 2024 року.

Раніше ми писали, що реальний прожитковий мінімум в Україні значно відстає від фактичних потреб. Щоб його можна було коригувати відповідно до економічної ситуації, варто відокремити цей показник від соціальних виплат, зокрема пенсій.

Також ми розповідали, що в червні 2025 року для працездатної особи прожитковий мінімум становив 11 464 грн за поточними цінами, а після податків — 8 422 грн. Громадяни з доходом нижче цієї суми вважаються такими, що живуть за межею бідності.

виплати прожитковий мінімум гроші соцвиплати бюджет
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
