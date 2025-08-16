Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Прожитковий мінімум можуть відділити від виплат — чи буде користь

Прожитковий мінімум можуть відділити від виплат — чи буде користь

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 12:52
Прожитковий мінімум і виплати — Гетманцев анонсував розгляд важливих законопроєктів
Гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

Реальний прожитковий мінімум в Україні далекий від фактичного. Необхідно відв’язати цей показник від безлічі соціальних виплат, зокрема пенсій, аби з’явилася можливість з часом підігнати його розмір під актуальний стан речей.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що не так із прожитковим мінімумом

На основі цього показника визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального і побутового обслуговування, соціального захисту, культури, охорони здоров’я, освіти. Уряд представив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, в якій розрахував прогностичні розміри прожиткового мінімуму:

  • у 2026 році — 2 564 грн;
  • у 2027 році — 2 715 грн;
  • у 2028 році — 2 859 грн.

Це потенційні суми ПМ на наступні кілька років для осіб, які втратили працездатність. Очевидно, що показники максимально відірвані від реальності. На думку Гетманцева, такий прогноз — це навіть не знущання, а звичайна абстракція, яка не має нічого спільного з життям.

"Ми повинні відходити від цих подвійних чи потрійних реальностей. По-перше, треба відв’язати прожитковий мінімум від 153 виплат (це й зарплати суддів, і прокурорські, навіть штрафи). Бо виходить так: якщо ми хочемо підняти ПМ, це одразу лягає на бюджет якимись додатковими видатками, для яких немає підстав", — зауважив спікер.

Він уточнив, що до першого читання у Верховній Раді вже подані чотири законопроєкти про розмежування ПМ і соціальних виплат. А другим обов’язковим кроком має бути обчислення реального прожиткового мінімуму, оскільки нинішній фактичний показник "абсолютно неадекватний".

"Треба розробити план, який дозволить вийти за 3-5 років, враховуючи складну економічну ситуацію в Україні, на реальний ПМ. Тоді в нас буде неоподаткований мінімум, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, які будуть співвідноситися між собою і, головне, відповідати реаліям", — пояснив народний депутат.

Розміри прожиткового мінімуму у 2025 році

Станом на 2025 рік існує кілька розмірів ПМ, залежно від соціальних і демографічних груп населення:

  • діти віком до 6 років — 2 563 грн;
  • діти віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;
  • працездатні особи — 3 028 грн;
  • особи, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 920 грн. Він впливає на розміри податкової соціальної пільги, пенсійного забезпечення, фінансових допомог, аліментів, деяких штрафних санкцій тощо.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити формулу розрахунку пенсійного забезпечення. Нинішній спосіб обчислення застарів і базується на неспівставних цифрах. Через це деякі громадяни, які раніше вийшли на пенсію, отримують мізерні суми.

Також ми писали, що профспілки наполягають на підвищенні прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати з 2026 року. Вони пропонують закріпити автоматичне зростання доходів у разі інфляції чи підвищення середньої плати.

пенсії прожитковий мінімум Данило Гетманцев гроші соцвиплати
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації