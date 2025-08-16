Прожитковий мінімум і виплати — Гетманцев анонсував розгляд важливих законопроєктів

Гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

Реальний прожитковий мінімум в Україні далекий від фактичного. Необхідно відв’язати цей показник від безлічі соціальних виплат, зокрема пенсій, аби з’явилася можливість з часом підігнати його розмір під актуальний стан речей.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Що не так із прожитковим мінімумом

На основі цього показника визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального і побутового обслуговування, соціального захисту, культури, охорони здоров’я, освіти. Уряд представив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, в якій розрахував прогностичні розміри прожиткового мінімуму:

у 2026 році — 2 564 грн;

у 2027 році — 2 715 грн;

у 2028 році — 2 859 грн.

Це потенційні суми ПМ на наступні кілька років для осіб, які втратили працездатність. Очевидно, що показники максимально відірвані від реальності. На думку Гетманцева, такий прогноз — це навіть не знущання, а звичайна абстракція, яка не має нічого спільного з життям.

"Ми повинні відходити від цих подвійних чи потрійних реальностей. По-перше, треба відв’язати прожитковий мінімум від 153 виплат (це й зарплати суддів, і прокурорські, навіть штрафи). Бо виходить так: якщо ми хочемо підняти ПМ, це одразу лягає на бюджет якимись додатковими видатками, для яких немає підстав", — зауважив спікер.

Він уточнив, що до першого читання у Верховній Раді вже подані чотири законопроєкти про розмежування ПМ і соціальних виплат. А другим обов’язковим кроком має бути обчислення реального прожиткового мінімуму, оскільки нинішній фактичний показник "абсолютно неадекватний".

"Треба розробити план, який дозволить вийти за 3-5 років, враховуючи складну економічну ситуацію в Україні, на реальний ПМ. Тоді в нас буде неоподаткований мінімум, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, які будуть співвідноситися між собою і, головне, відповідати реаліям", — пояснив народний депутат.

Розміри прожиткового мінімуму у 2025 році

Станом на 2025 рік існує кілька розмірів ПМ, залежно від соціальних і демографічних груп населення:

діти віком до 6 років — 2 563 грн;

діти віком від 6 до 18 років — 3 196 грн;

працездатні особи — 3 028 грн;

особи, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 920 грн. Він впливає на розміри податкової соціальної пільги, пенсійного забезпечення, фінансових допомог, аліментів, деяких штрафних санкцій тощо.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити формулу розрахунку пенсійного забезпечення. Нинішній спосіб обчислення застарів і базується на неспівставних цифрах. Через це деякі громадяни, які раніше вийшли на пенсію, отримують мізерні суми.

Також ми писали, що профспілки наполягають на підвищенні прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати з 2026 року. Вони пропонують закріпити автоматичне зростання доходів у разі інфляції чи підвищення середньої плати.