Формула розрахунку пенсій — Гетманцев пояснив, що можуть змінити в Україні

Пенсіонери на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні планують змінити формулу розрахунку одного з видів соціального грошового забезпечення. Йдеться про виплати пенсій громадянам. Нинішня формула призводить до того, що частині українців нараховують мізерні суми.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кому можуть перерахувати пенсії

Чимало наших громадян, які працювали не за трудовою книжкою, тепер отримують мінімальні пенсії (близько 2 300 грн/міс.). За словами спікера, якщо людині видавали зарплату в конверті, а після виходу на пенсію в неї недостатньо страхового стажу, то це провина не держави. Бо саме працівник має планувати своє життя, думати про майбутнє і нести відповідальність за дії.

"Але проблема нашого пенсійного забезпечення — це так зване осучаснення пенсій. Сьогодні виплати розраховуються, виходячи з трьох років стажу. Береться середня зарплата за три роки, множиться на коефіцієнт по стажу і заробітку. Тому людина, яка вийшла на пенсію у 2000 році, отримує набагато менше, ніж той, хто вийшов у 2010-му. Бо базою є абсолютно неспівставні цифри", — констатував Гетманцев.

Він погодився, що така формула, безперечно, підлягає перегляду. Виявляється, в Міністерстві соціальної політики вже працюють над тим, аби дати українцям нову формулу розрахунку пенсій. Це вкрай важливо для реформування солідарної системи. Тому в недалекому майбутньому можливо, що відбудеться перерахунок пенсійного забезпечення.

Що таке солідарна пенсійна система

Так називають модель, за якою нинішні внески працюючих українців йдуть на виплати пенсій. Вона базується на принципі взаємодопомоги (солідарності) між поколіннями. Отримуючи зарплату офіційно, люди сплачують єдиний соціальний внесок. Так вони збільшують свій страховий стаж і водночас накопичують кошти для загального використання.

"У солідарній системі не існує персональних накопичувальних рахунків. Інформація про трудовий стаж і сплачені внески зберігається в системі персоніфікованого обліку", — повідомила на Facebook-сторінці Міністерства соціальної політики.

Для ефективної роботи системи співвідношення між працюючими українцями і пенсіонерами повинно бути як мінімум 2:1. Чим більші суми ЄСВ надходять від конкретної людини, тим вищим буде грошове забезпечення після досягнення нею пенсійного віку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці без достатнього страхового стажу можуть або допрацювати потрібну кількість років, або докупити їх у Пенсійного фонду. Купівля доступна лише за періоди після 2004 року, громадянам доведеться заплатити власні кошти.

Також ми писали, що деякі українці мають право на потрійний страховий стаж. Це стосується депортованих громадян, які перебували на спецпоселенні. Але потрібно мати підтверджувальні документи про період діяльності.