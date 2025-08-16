Перерасчет пенсий — в Украине могут изменить формулу для исчисления выплат

Пенсионеры на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине планируют изменить формулу расчета одного из видов социального денежного обеспечения. Речь идет о выплатах пенсий гражданам. Нынешняя формула приводит к тому, что части украинцев начисляют мизерные суммы.

Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Кому могут пересчитать пенсии

Многие наши граждане, которые работали не по трудовой книжке, теперь получают минимальные пенсии (около 2 300 грн/мес.). По словам спикера, если человеку выдавали зарплату в конверте, а после выхода на пенсию у него недостаточно страхового стажа, то это вина не государства. Ведь именно сотрудник должен планировать свою жизнь, думать о будущем и нести ответственность за действия.

"Но проблема нашего пенсионного обеспечения — это так называемое осовременивание пенсий. Сегодня выплаты рассчитываются, исходя из трех лет стажа. Берется средняя зарплата за три года, умножается на коэффициент по стажу и заработку. Поэтому человек, который вышел на пенсию в 2000 году, получает гораздо меньше, чем тот, кто вышел в 2010-м. Потому что базой являются абсолютно несопоставимые цифры", — констатировал Гетманцев.

Он согласился, что такая формула, безусловно, подлежит пересмотру. Оказывается, в Министерстве социальной политики уже работают над тем, чтобы дать украинцам новую формулу расчета пенсий. Это крайне важно для реформирования солидарной системы. Поэтому в недалеком будущем возможно, что произойдет перерасчет пенсионного обеспечения.

Что такое солидарная пенсионная система

Так называют модель, по которой нынешние взносы работающих украинцев идут на выплаты пенсий. Она базируется на принципе взаимопомощи (солидарности) между поколениями. Получая зарплату официально, люди платят единый социальный взнос. Так они увеличивают свой страховой стаж и одновременно накапливают средства для общего использования.

"В солидарной системе не существует персональных накопительных счетов. Информация о трудовом стаже и уплаченных взносах хранится в системе персонифицированного учета", — сообщила на Facebook-странице Министерства социальной политики.

Для эффективной работы системы соотношение между работающими украинцами и пенсионерами должно быть как минимум 2:1. Чем большие суммы ЕСВ поступают от конкретного человека, тем выше будет денежное обеспечение после достижения им пенсионного возраста.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы без достаточного страхового стажа могут либо доработать нужное количество лет, либо докупить их у Пенсионного фонда. Покупка доступна только за периоды после 2004 года, гражданам придется заплатить собственные деньги.

Также мы писали, что некоторые украинцы имеют право на тройной страховой стаж. Это касается депортированных граждан, которые находились на спецпоселении. Но нужно иметь подтверждающие документы о периоде деятельности.