Прожиточный минимум и выплаты — Гетманцев анонсировал рассмотрение важных законопроектов

Реальный прожиточный минимум в Украине далек от фактического. Необходимо отвязать этот показатель от множества социальных выплат, в частности пенсий, чтобы появилась возможность со временем подогнать его размер под актуальное положение вещей.

Об этом заявил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Что не так с прожиточным минимумом

На основе этого показателя определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального и бытового обслуживания, социальной защиты, культуры, здравоохранения, образования. Правительство представило Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, в которой рассчитало прогностические размеры прожиточного минимума:

в 2026 году — 2 564 грн;

в 2027 году — 2 715 грн;

в 2028 году — 2 859 грн.

Это потенциальные суммы ПМ на следующие несколько лет для лиц, утративших трудоспособность. Очевидно, что показатели максимально оторваны от реальности. По мнению Гетманцева, такой прогноз — это даже не издевательство, а обычная абстракция, которая не имеет ничего общего с жизнью.

"Мы должны отходить от этих двойных или тройных реальностей. Во-первых, надо отвязать прожиточный минимум от 153 выплат (это и зарплаты судей, и прокурорские, даже штрафы). Ведь получается так: если мы хотим поднять ПМ, это сразу ложится на бюджет какими-то дополнительными расходами, для которых нет оснований", — отметил спикер.

Он уточнил, что к первому чтению в Верховной Раде уже поданы четыре законопроекта о разграничении ПМ и социальных выплат. А вторым обязательным шагом должно быть вычисление реального прожиточного минимума, поскольку нынешний фактический показатель "абсолютно неадекватен".

"Надо разработать план, который позволит выйти за 3-5 лет, учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине, на реальный ПМ. Тогда у нас будет необлагаемый минимум, прожиточный минимум, минимальная зарплата, которые будут соотноситься между собой и, главное, соответствовать реалиям", — пояснил народный депутат.

Размеры прожиточного минимума в 2025

По состоянию на 2025 год существует несколько размеров ПМ в зависимости от социальных и демографических групп населения:

дети в возрасте до 6 лет — 2 563 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

трудоспособные лица — 3 028 грн;

лица, утратившие трудоспособность — 2 361 грн.

Общий показатель прожиточного минимума составляет 2 920 грн. Он влияет на размеры налоговой социальной льготы, пенсионного обеспечения, финансовых пособий, алиментов, некоторых штрафных санкций и др.

