Мінімальні доходи у вересні — яким буде прожитковий мінімум і скільки реально потрібно заробляти в Україні

В Україні прожитковий мінімум визначає, скільки коштує базовий набір продуктів і послуг, необхідних для життя та здоров’я людини. Його формування регулює Закон "Про прожитковий мінімум".

Про те, яким буде прожитковий мінімум з вересня та скільки грошей потрібно для життя в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Який розмір прожиткового мінімуму в Україні у 2025 році

В Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради зазначається, що згідно із Законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік", з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум залишиться на рівні попереднього року:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей 6–18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

на одну особу становить 2 920 грн/місяць;

для прокурорів окружних прокуратур — 1600 грн;

для осіб, що втратили працездатність — 2 361 грн;

для визначення посадового окладу судді — 2 102 грн;

для держслужбовців, податківців та митників — 2 102 грн;

для пенсіонерів, що отримують доплати за проживання в зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Проте експерти наголошують, що офіційний мінімум у 2025 році не покриває реальні потреби українців.

Скільки грошей реально потрібно заробляти для життя в Україні

Експерт з фінансової грамотності Олена Ярова розповіла Новини.LIVE, що для покриття комунальних послуг, купівлі продуктів та ліків у невеликому місті людині потрібно приблизно 10–15 тисяч гривень. У великих містах, таких як Київ, Дніпро чи Харків, ці витрати можуть подвоюватися.

Більшість сімей витрачає основну частину доходу на житло та їжу. Наприклад, оренда квартири у Києві коштує 10–15 тисяч гривень, що значно перевищує офіційний мінімум.

"Навіть якщо у людини своя квартира, все одно, потрібно платити за комунальні послуги, щось у квартиру купувати, робити дрібний ремонт", — наголошує експертка.

Таким чином, для скромного, але стабільного життя одній людині необхідно 15–20 тисяч гривень на місяць. У сім’ї з дітьми дорослі мають заробляти щонайменше по 20 тисяч гривень кожен, щоб забезпечити мінімальний комфорт і уникнути боргів.

