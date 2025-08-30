Відео
Головна Економіка Прожитковий мінімум в Україні — чи зміниться сума у вересні

Прожитковий мінімум в Україні — чи зміниться сума у вересні

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 18:10
Мінімальні доходи у вересні — яким буде прожитковий мінімум і скільки реально потрібно заробляти в Україні
500 гривень в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні прожитковий мінімум визначає, скільки коштує базовий набір продуктів і послуг, необхідних для життя та здоров’я людини. Його формування регулює Закон "Про прожитковий мінімум". 

Про те, яким буде прожитковий мінімум з вересня та скільки грошей потрібно для життя в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Який розмір прожиткового мінімуму в Україні у 2025 році

В Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради зазначається, що згідно із Законом України "Про Державний бюджет на 2025 рік", з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум залишиться на рівні попереднього року:

  • для дітей до 6 років — 2 563 грн;
  • для дітей 6–18 років — 3 196 грн;
  • для працездатних осіб — 3 028 грн;
  • на одну особу становить 2 920 грн/місяць;
  • для прокурорів окружних прокуратур — 1600 грн;
  • для осіб, що втратили працездатність — 2 361 грн;
  • для визначення посадового окладу судді — 2 102 грн;
  • для держслужбовців, податківців та митників — 2 102 грн;
  • для пенсіонерів, що отримують доплати за проживання в зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Проте експерти наголошують, що офіційний мінімум у 2025 році не покриває реальні потреби українців.

Скільки грошей реально потрібно заробляти для життя в Україні

Експерт з фінансової грамотності Олена Ярова розповіла Новини.LIVE, що для покриття комунальних послуг, купівлі продуктів та ліків у невеликому місті людині потрібно приблизно 10–15 тисяч гривень. У великих містах, таких як Київ, Дніпро чи Харків, ці витрати можуть подвоюватися.

Більшість сімей витрачає основну частину доходу на житло та їжу. Наприклад, оренда квартири у Києві коштує 10–15 тисяч гривень, що значно перевищує офіційний мінімум. 

"Навіть якщо у людини своя квартира, все одно, потрібно платити за комунальні послуги, щось у квартиру купувати, робити дрібний ремонт", — наголошує експертка.

Таким чином, для скромного, але стабільного життя одній людині необхідно 15–20 тисяч гривень на місяць. У сім’ї з дітьми дорослі мають заробляти щонайменше по 20 тисяч гривень кожен, щоб забезпечити мінімальний комфорт і уникнути боргів.

Раніше ми писали, що для більшості українців сьогодні питання фінансового добробуту є надзвичайно актуальним. Громадяни прагнуть отримувати достатні доходи, щоб забезпечувати свої базові потреби, відчувати економічну самостійність та мінімізувати вплив корупції.

Також ми розповідали, що для іноземців, які живуть або працюють у Польщі, важливо знати, який там прожитковий мінімум. Якщо заробіток людини нижчий за цей рівень, її доходи вважаються недостатніми для нормального життя, і вона може опинитися за межею бідності.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
