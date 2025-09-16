Відео
Головна Економіка Прожитковий мінімум з 1 січня 2026 — які суми пропонує Кабмін

Прожитковий мінімум з 1 січня 2026 — які суми пропонує Кабмін

Дата публікації: 16 вересня 2025 10:06
Прожитковий мінімум у 2026 році — які суми уряд пропонує закласти в бюджет
Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і вже передав його на розгляд Верховної Ради. Пріоритет документа — фінансування оборони та захист держави, однак в ньому не забули й про соціальну сферу. Зокрема пропонується підвищити прожитковий мінімум, який не змінювався з 2024 року.

Про те, на скільки уряд пропонує підвищити прожитковий мінімум в Україні у 2026 році, зазначається в Проєкті Закону про Державний бюджет України на 2026 рік.

На скільки може зрости прожитковий мінімум в Україні у 2026 році

З 1 січня 2026 року уряд пропонує встановити новий прожитковий мінімум — 3 209 грн на одну особу. Для різних груп населення він становитиме:

  • діти до 6 років — 2 817 грн;
  • діти від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • працездатні громадяни — 3 328 грн;
  • особи, які втратили працездатність — 2 595 грн;
  • для розрахунку компенсацій у зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.
Прожитковий мінімум у 2026 році. Фото: Скриншот

Водночас для суддів, прокурорів та держслужбовців оплата праці яких регулюється спецзаконами — рівень залишиться таким, як на 31 грудня 2025 року.

Як планують витрачати бюджетні кошти у 2026 році

Загальні видатки бюджету складуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд більше, ніж у попередньому році. Доходи прогнозуються на рівні 2,826 трлн грн, що означає зростання приблизно на 19%. Дефіцит бюджету очікується в межах 18,4% ВВП — на 3,9 відсоткових пунктів нижче, ніж у 2025-му. Для його покриття планують залучити понад 2 трлн грн зовнішніх ресурсів.

Попри головний акцент на військових потребах, уряд передбачив значні видатки й на соціальні програми. Так, на сферу освіти спрямовано понад 265 млрд грн. Це дасть змогу підвищити зарплати вчителів на 50% протягом року, із жовтня забезпечити безплатне харчування для 4,4 млн школярів та з вересня подвоїти стипендії студентам.

Раніше ми писали, що в парламенті розглядають можливість підвищення мінімальної пенсії. Якщо у 2025 році її розмір становить 2 361 грн, то вже у 2026-му сума виплат може зрости до 6 тисяч гривень.

Також ми розповідали, що в Україні прожитковий мінімум показує, у скільки обходиться людині базовий набір продуктів та послуг, необхідних для нормального життя і збереження здоров’я. Його порядок формування закріплений у Законі "Про прожитковий мінімум".

держбюджет прожитковий мінімум гроші фінанси соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
