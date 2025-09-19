Видео
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Прожиточный минимум в Украине планируют "осовременить" — детали

Прожиточный минимум в Украине планируют "осовременить" — детали

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 13:45
Прожиточный минимум в Украине пересмотрят и отвяжут от других выплат — детали
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Прожиточный минимум, который заложен в проекте Госбюджета-2026, еще раз пересмотрят. В нынешней версии документа этот показатель предлагается установить в размере 3 209 грн на одного человека в расчете на месяц.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству, который состоялся в Верховной Раде в пятницу, 19 сентября.

Читайте также:

"Прожиточный минимум будет пересмотрен и отвязан от других несвойственных доплат и выплат, чтобы его осовременить и сделать достаточным и понятным мерилом, которое будет определять жизнь", — заявил он.

Сергей Марченко также добавил, что правительство постоянно работает над тем, чтобы увеличить прожиточный минимум.

Какой размер прожиточного минимума предлагает Кабмин

В проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство предлагает установить новый прожиточный минимум — 3 209 грн на одного человека. Для разных групп населения он будет составлять:

  • дети до 6 лет — 2 817 грн;
  • дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • трудоспособные граждане — 3 328 грн;
  • лица, утратившие трудоспособность — 2 595 грн;
  • для расчета компенсаций в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

Стоит отметить, что последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2 920 гривен.

Ранее мы писали, что в понедельник, 15 сентября 2025 года, Кабинет министров Украины утвердил проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ определяет основные финансовые ориентиры страны на следующий год и предусматривает ряд важных изменений, которые непосредственно повлияют на благосостояние граждан.

Также узнавайте, на сколько вырастут налоги и лимиты для ФЛП в Украине в случае принятия проекта бюджета на 2026 год.

Сергей Марченко госбюджет Минфин прожиточный минимум бюджет
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
