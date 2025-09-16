Нові правила гри — які фінансові зміни закладені у Держбюджеті-2026

Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 15 вересня 2025 року, Кабінет міністрів України затвердив проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Документ визначає основні фінансові орієнтири країни на наступний рік та передбачає низку важливих змін, що безпосередньо вплинуть на добробут громадян.

Новини.LIVE розповідають, як зміняться мінімальна зарплата та інші соціальні стандарти, які формуватимуть економічне життя українців у 2026 році, у разі прийняття проєкту закону.

Зарплати та пенсії

У разі затвердження законопроєкту №14000, мінімальна зарплата зросте з поточних 8 000 грн до 8 647 грн. Розмір мінімальної заробітної плати, що застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду, залишиться на рівні 1 600 грн.

Натомість середня заробітна плата у 2026 році в бюджеті планується на рівні 30 032 грн, що на 4 146 грн більше порівняно з 2025 роком.

Також відбудеться підвищення мінімальної пенсії на 234 грн — з 2 361 грн до 2 595 грн.

Окрім цього, уряд передбачив проведення індексації пенсій із 1 березня 2026 року для 10,3 млн пенсіонерів. Трансферт Пенсійному фонду сягне 251,3 млрд грн.

Прожитковий мінімум

З 1 січня 2026 року уряд пропонує встановити новий розмір прожиткового мінімуму — 3 209 грн на одну особу. Для різних груп населення цей показник становитиме:

діти до 6 років — 2 817 грн;

діти від 6 до 18 років — 3 512 грн;

працездатні громадяни — 3 328 грн;

особи, які втратили працездатність — 2 595 грн;

для розрахунку компенсацій у зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Варто зазначити, що востаннє прожитковий мінімум підвищувався з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2 920 гривень.

Мінімальна зарплата для бронювання

Показник середньої зарплати, за якої можливе бронювання працівників на підприємствах зросте до 21 617,50 грн. Умовою для бронювання від мобілізації зараз є середня зарплата на підприємстві на рівні 2,5 мінімальної зарплати, тобто 20 000 гривень.

Зарплати медиків

У проєкті Держбюджету-2026 прописано підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року).

Які фінансові зміни закладені у Держбюджеті-2026. Графіка: Новини.LIVE

Крім того, документом заплановано підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026. Також, у бюджеті є безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 та підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026.

