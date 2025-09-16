Новые правила игры — какие финансовые изменения заложены в Госбюджете-2026

Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 15 сентября 2025 года, Кабинет министров Украины утвердил проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ определяет основные финансовые ориентиры страны на следующий год и предусматривает ряд важных изменений, которые непосредственно повлияют на благосостояние граждан.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся минимальная зарплата и другие социальные стандарты, которые будут формировать экономическую жизнь украинцев в 2026 году, в случае принятия проекта закона.

Реклама

Читайте также:

Зарплаты и пенсии

В случае утверждения законопроекта №14000, минимальная зарплата вырастет с текущих 8 000 грн до 8 647 грн. Размер минимальной заработной платы, применяемой как расчетная величина для исчисления выплат по решению суда, останется на уровне 1 600 грн.

Зато средняя заработная плата в 2026 году в бюджете планируется на уровне 30 032 грн, что на 4 146 грн больше по сравнению с 2025 годом.

Также произойдет повышение минимальной пенсии на 234 грн — с 2 361 грн до 2 595 грн.

Кроме этого, правительство предусмотрело проведение индексации пенсий с 1 марта 2026 года для 10,3 млн пенсионеров. Трансферт Пенсионному фонду достигнет 251,3 млрд грн.

Прожиточный минимум

С 1 января 2026 года правительство предлагает установить новый размер прожиточного минимума — 3 209 грн на одного человека. Для разных групп населения этот показатель будет составлять:

дети до 6 лет — 2 817 грн;

дети от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

трудоспособные граждане — 3 328 грн;

лица, утратившие трудоспособность — 2 595 грн;

для расчета компенсаций в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

Стоит отметить, что последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2 920 гривен.

Минимальная зарплата для бронирования

Показатель средней зарплаты, при которой возможно бронирование работников на предприятиях возрастет до 21 617,50 грн. Условием для бронирования от мобилизации сейчас является средняя зарплата на предприятии на уровне 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 000 гривен.

Зарплаты медиков

В проекте Госбюджета-2026 прописано повышение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи (до 35 тыс. грн), а также медикам прифронтовых регионов, благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн к 2025 году).

Какие финансовые изменения заложены в Госбюджете-2026. Графика: Новини.LIVE

Кроме того, документом запланировано повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами — 30% с 1 января 2026, 20% с 1 сентября 2026. Также, в бюджете есть бесплатное питание для 4,4 млн школьников 1-11 классов по всей стране с 1 октября 2026 и повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026.

Ранее мы писали, на сколько вырастут налоги и лимиты для ФОПов в Украине в случае принятия проекта бюджета на 2026 год.

Также узнавайте, сколько нужно Украине на оборону в 2026 году.