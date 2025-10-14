Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика За что жены УБД смогут платить меньше в ноябре

За что жены УБД смогут платить меньше в ноябре

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 19:10
Скидки для жен УБД — за что можно будет платить меньше в ноябре
Военный обнимает девушку. Фото: УНИАН

В Украине жены военных, которые имеют статус участника боевых действий (УБД) и проживают вместе с ними, могут пользоваться государственными льготами. Это предусмотрено действующим законодательством.

О том, за что жены участников боевых действий смогут платить меньше в ноябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие льготы предоставляются женам УБД

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий и члены их семей имеют право на ряд скидок:

  1. 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг — квартплата, электроэнергия, газ, вода и т.д.
  2. 100% компенсация стоимости коммунальных услуг — для тех, кто получил инвалидность вследствие боевых действий.
  3. 75% скидка на твердое топливо — для жителей домов без централизованного отопления.

Могут ли жены УБД платить меньше за отопление

Расчет скидок на отопление производится из льготной площади:

  • 21 кв. м на каждого члена семьи;
  • дополнительно 10,5 кв. м — на всю семью.

Если в домохозяйстве проживают только нетрудоспособные лица, нормы удваиваются: 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью. Все эти льготы распространяются не только на самих участников боевых действий, но и на их жен.

Как оформить льготы в ноябре

Осенью участники боевых действий смогут подать единое упрощенное заявление в Пенсионный фонд Украины. В нем нужно будет указать только основные данные для оформления льгот.

Все остальные сведения Пенсионный фонд получит автоматически через обмен информацией с государственными реестрами. Это позволит быстрее проверять данные и назначать помощь без лишней бюрократии.

Ранее мы писали, что в Украине действует система специальных пенсионных льгот для отдельных категорий граждан. В частности, участники боевых действий имеют право на ежемесячные надбавки к пенсии и могут выйти на заслуженный отдых раньше общеустановленного возраста.

Также мы рассказывали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и других силовых структур получают денежное обеспечение дважды в месяц. В него входит основная зарплата и различные доплаты. Кроме этого, некоторым военным предусмотрена дополнительная материальная помощь и компенсационные выплаты.

коммунальные услуги льготы помощь УБД жена скидка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации