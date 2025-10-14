Скидки для жен УБД — за что можно будет платить меньше в ноябре

Военный обнимает девушку. Фото: УНИАН

В Украине жены военных, которые имеют статус участника боевых действий (УБД) и проживают вместе с ними, могут пользоваться государственными льготами. Это предусмотрено действующим законодательством.

О том, за что жены участников боевых действий смогут платить меньше в ноябре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие льготы предоставляются женам УБД

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий и члены их семей имеют право на ряд скидок:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг — квартплата, электроэнергия, газ, вода и т.д. 100% компенсация стоимости коммунальных услуг — для тех, кто получил инвалидность вследствие боевых действий. 75% скидка на твердое топливо — для жителей домов без централизованного отопления.

Могут ли жены УБД платить меньше за отопление

Расчет скидок на отопление производится из льготной площади:

21 кв. м на каждого члена семьи;

дополнительно 10,5 кв. м — на всю семью.

Если в домохозяйстве проживают только нетрудоспособные лица, нормы удваиваются: 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью. Все эти льготы распространяются не только на самих участников боевых действий, но и на их жен.

Как оформить льготы в ноябре

Осенью участники боевых действий смогут подать единое упрощенное заявление в Пенсионный фонд Украины. В нем нужно будет указать только основные данные для оформления льгот.

Все остальные сведения Пенсионный фонд получит автоматически через обмен информацией с государственными реестрами. Это позволит быстрее проверять данные и назначать помощь без лишней бюрократии.

