Україна
За що дружини УБД зможуть платити менше у листопаді

За що дружини УБД зможуть платити менше у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 19:10
Знижки для дружин УБД — за що можна буде платити менше у листопаді
Військовий обіймає дівчину. Фото: УНІАН

В Україні дружини військових, які мають статус учасника бойових дій (УБД) і проживають разом із ними, можуть користуватися державними пільгами. Це передбачено чинним законодавством.

Про те, за що дружини учасників бойових дій зможуть платити менше у листопаді 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Які пільги надаються дружинам УБД

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій та члени їхніх сімей мають право на низку знижок:

  1. 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг — квартплата, електроенергія, газ, вода тощо.
  2. 100% компенсація вартості комунальних послуг — для тих, хто отримав інвалідність унаслідок бойових дій.
  3. 75% знижка на тверде паливо — для мешканців будинків без централізованого опалення.

Чи можуть дружини УБД платити менше за опалення

Розрахунок знижок на опалення проводиться з пільгової площі:

  • 21 кв. м на кожного члена сім’ї;
  • додатково 10,5 кв. м — на всю сім’ю.

Якщо в домогосподарстві проживають лише непрацездатні особи, норми подвоюються: 42 кв. м на людину і 21 кв. м на сім’ю. Усі ці пільги поширюються не лише на самих учасників бойових дій, а й на їхніх дружин.

Як оформити пільги у листопаді 

Восени учасники бойових дій зможуть подати єдину спрощену заяву до Пенсійного фонду України. У ній потрібно буде вказати лише основні дані для оформлення пільг.

Усі інші відомості Пенсійний фонд отримає автоматично через обмін інформацією з державними реєстрами. Це дозволить швидше перевіряти дані та призначати допомогу без зайвої бюрократії.

Раніше ми писали, що в Україні діє система спеціальних пенсійних пільг для окремих категорій громадян. Зокрема, учасники бойових дій мають право на щомісячні надбавки до пенсії та можуть вийти на заслужений відпочинок раніше від загальновстановленого віку.

Також ми розповідали, що військовослужбовці Збройних сил України та інших силових структур отримують грошове забезпечення двічі на місяць. До нього входить основна зарплата та різні доплати. Крім цього, деяким військовим передбачена додаткова матеріальна допомога й компенсаційні виплати.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
