Виплати військовим — якими будуть мінімальні та максимальні суми з 1 листопада

Двічі на місяць військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань отримують грошове забезпечення. Виплати складаються з основного окладу та доплат. Крім того, деякі захисники можуть розраховувати на різні види матеріальної допомоги й компенсації.

Новини.LIVE розповідають, на які виплати військовослужбовці можуть розраховувати з 1 листопада 2025 року.

З чого складається грошове забезпечення захисника

Згідно з законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також постанови Кабінету Міністрів України № 704, виплати військовослужбовцям складаються з кількох частин:

основна — включають посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років;

надбавки — за умови служби, за виконання завдань з оборони, за особливі заслуги тощо;

одноразові виплати — матеріальні допомоги й компенсації.

Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ — це те, що отримує кожен військовий, незалежно від умов та місця служби — становить 20 100 грн. Наразі перегляд цього показника не запланований.

Базова ставка може бути вищою, залежно від роду військ, займаної посади військовослужбовця, рівня відповідальності та складності виконуваних завдань. Крім того, її розмір залежить від тривалості служби та звання захисника (солдат, сержант, офіцер тощо).

Які надбавки будуть з 1 листопада в ЗСУ

Постанова Кабміну №168 визначає порядок і розміри грошових доплат для військовослужбовців залежно від умов та характеру виконуваних завдань.

Розмір надбавки змінюється відповідно до ступеня ризику, відповідальності та безпосередньої участі в бойових діях:

30 000 грн — щомісячно отримують військові, які виконують бойові або службові завдання за межами районів активних бойових дій;

50 000 грн — передбачено для тих, хто здійснює управління підрозділами чи координує дії військ — за підвищений рівень відповідальності та організаційне навантаження;

100 000 грн — це доплата для захисників, які безпосередньо беруть участь у боях: знищують ворожу техніку або виконують інші особливо небезпечні завдання в зоні бойових дій.

Окремо нараховується так звана накопичувальна премія — 70 000 грн. Її виплачують військовослужбовцям, котрі протягом 30 днів безперервно виконують завдання на лінії зіткнення або в тилу ворога.

Одноразові виплати — суми в листопаді

У листопаді 2025 року, залежно від обставин, військовослужбовці також можуть отримати одноразові виплати, як от:

допомогу на оздоровлення — у розмірі основного грошового забезпечення (без доплат);

матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань — — у розмірі основного грошового забезпечення (без доплат);

грошову допомогу після укладення першого контракту — від 24 000 грн залежно від звання та терміну контракту;

допомогу при пораненні — сума залежить від ступеня тяжкості поранення, встановленого ВЛК та МСЕК;

грошову допомогу у разі звільнення зі служби (розмір залежить від вислуги років) тощо.

Крім вищеперерахованого, військовослужбовцям можуть виплачувати одноразові премії за особливі досягнення або виконання важливих завдань. Вони призначаються за ініціативою командування або відповідно до наказів.

