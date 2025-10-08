Грошове забезпечення військовослужбовців — коли мають прийти виплати у жовтні

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань щомісяця отримують грошове забезпечення, яке складається з основного окладу та додаткових виплат. Нарахування відбуваються у два етапи впродовж місяця.

Новини.LIVE розповідають, скільки військовим нарахують у жовтні та коли мають прийти гроші.

Розмір виплат у жовтні

Грошове забезпечення українських військових визначається положеннями Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та Постановою Кабінету Міністрів № 704. Відповідно до чинних норм, у жовтні 2025 року військові можуть розраховувати на такі суми:

Базове грошове забезпечення — від 20 100 грн, що включає посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. Бойові доплати — від 30 000 до 100 000 грн, залежно від району служби, характеру виконаних завдань і ступеня ризику. Одноразові виплати — допомога на оздоровлення, соціально-побутові потреби тощо.

Окремі категорії військових мають право на накопичувальну доплату — 70 000 грн за кожні 30 днів участі у бойових діях на лінії зіткнення. Крім того, передбачено разову допомогу після підписання першого контракту (від 24 000 грн) і виплати у разі звільнення зі служби.

Коли гроші мають прийти на картку

Виплати військовим здійснюються двома етапами:

з 5 по 15 число — надходить аванс, який зазвичай охоплює основну частину грошового забезпечення;

після 25 числа — здійснюються доплати, зокрема "бойові" та інші надбавки.

Ті ж строки актуальні й для жовтня 2025 року.

Однак можливі затримки, якщо у державному бюджеті бракує коштів або військова частина неправильно оформлює документи для виплат. Уповільнення процесу також може виникати через перевірку даних щодо виконання завдань, необхідних для підтвердження "бойових" надбавок.

