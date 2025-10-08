Денежное обеспечение военнослужащих — когда должны прийти выплаты в октябре

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований ежемесячно получают денежное обеспечение, которое состоит из основного оклада и дополнительных выплат. Начисления происходят в два этапа в течение месяца.

Новини.LIVE рассказывают, сколько военным начислят в октябре и когда должны прийти деньги.

Размер выплат в октябре

Денежное обеспечение украинских военных определяется положениями Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением Кабинета Министров № 704. Согласно действующим нормам, в октябре 2025 года военные могут рассчитывать на следующие суммы:

Базовое денежное обеспечение — от 20 100 грн, включающее должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Боевые доплаты — от 30 000 до 100 000 грн, в зависимости от района службы, характера выполненных задач и степени риска. Единовременные выплаты — помощь на оздоровление, социально-бытовые нужды и тому подобное.

Отдельные категории военных имеют право на накопительную доплату — 70 000 грн за каждые 30 дней участия в боевых действиях на линии соприкосновения. Кроме того, предусмотрена разовая помощь после подписания первого контракта (от 24 000 грн) и выплаты в случае увольнения со службы.

Когда деньги должны прийти на карточку

Выплаты военным осуществляются в два этапа:

с 5 по 15 число — поступает аванс, который обычно охватывает основную часть денежного обеспечения;

после 25 числа — осуществляются доплаты, в частности "боевые" и другие надбавки.

Те же сроки актуальны и для октября 2025 года.

Однако возможны задержки, если в государственном бюджете не хватает средств или воинская часть неправильно оформляет документы для выплат. Замедление процесса также может возникать из-за проверки данных по выполнению задач, необходимых для подтверждения "боевых" надбавок.

