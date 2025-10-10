Знижки для військовослужбовців у жовтні 2025 року — що доступно в “Армія+”

Військові в центрі Києва. Фото: УНІАН

У застосунку "Армія+" запроваджено програму "Плюси", створену для підтримки українських захисників. Вона надає військовослужбовцям доступ до спеціальних знижок і пропозицій від національних компаній та брендів.

Новини.LIVE розповідають, які знижки доступні захисникам у жовтні 2025 року.

Наразі до ініціативи вже приєдналося чотирнадцять українських компаній, які пропонують різноманітні бонуси, знижки та пільгові умови для військових.

Укрзалізниця

Користувачі застосунку можуть придбати до чотирьох квитків зі спеціального резерву, який виділено виключно для військовослужбовців.

Квитки доступні від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда, якщо звичайні місця вже закінчуються. Пропозиція діє на рейси з або до міст, розташованих поблизу зон бойових дій.

АЗК UKRNAFTA

Мережа заправок надає захисникам знижки на пальне та харчування:

бензин — 3 грн/л;

дизель — 3 грн/л;

газ — 50 коп./л;

їжа на заправках — знижка 30%;

товари магазинів на заправках — знижка 10%.

Ліміт на місяць: до 200 літрів пального, а максимальна сума знижки становить до 2 000 грн на місяць.

АЗК WOG

На заправках WOG військовослужбовці отримують:

знижку 5 грн/л на бензин і дизель;

знижку 2,5 грн/л на газ;

20% — на їжу та напої;

10% — та супутні товари.

АЗК ОККО

Мережа заправок пропонує військовим такі знижки:

5 грн/л на бензин і дизель;

2,5 грн/л на газ;

20% на меню кафе АЗК;

10% на товари в магазині.

Обмеження: до 200 літрів пального на місяць та до 3 000 грн на покупки з використанням знижок у кафе чи магазинах.

АЗК Autotrans

На автозаправках мережі діють такі знижки для військових:

на бензин та дизель — 4 грн/л;

на газ — 2 грн/л;

на будь-яку каву — 10 грн;

на всі товари в магазині — 10%.

Знижка не сумується з іншими акціями та не діє на фастфуд, молочні, ковбасні й акцизні товари.

АЗК Parallel

Мережа автозаправок надає військовим такі знижки в рамках програми "Плюси":

4 грн/літр на бензин та дизель PERFEKT;

2 грн/літр на ЄВРО-паливо;

1 грн/літр на автогаз;

20% на продукцію кафе;

10% на товари маркету (крім алкоголю та тютюну).

Щоб скористатися знижкою, треба згенерувати QR-код у застосунку "Армія+" та показати його оператору на касі.

Нова пошта

Раз на місяць військові можуть відправити посилку вагою до 30 кг за 1 гривню. Пропозиція діє у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській та Дніпропетровській областях.

ROZETKA

Щомісяця військові можуть згенерувати один промокод, який надає знижку до 30% на амуніцію та інші категорії товарів. Розмір знижки на кожну позицію можна перевірити на акційній сторінці ROZETKA. Щоб активувати пропозицію, достатньо ввести промокод у кошику перед оплатою.

Ukramor

Мережа магазинів Ukramor пропонує 10% знижки на всі неакційні товари — від форми та спорядження до аксесуарів. Промокод генерується у застосунку "Армія+" і може бути використаний як онлайн, так і в офлайн-магазинах мережі. Доставлення усіх замовлень через сайт безоплатно.

Multiplex

Мережа кінотеатрів надає військовослужбовцям два промокоди на місяць. Завдяки кожному з них можна купити квиток в кіно за 60 гривень. Сканувати код можна лише в кінотеатрах мережі.

Компанія "Балістика"

Український виробник пропонує захисникам 15% знижки на бронезахист та військове спорядження. Генерувати промокод можна щомісяця в застосунку "Армія+" й використовувати як в магазинах, так і на сайті компанії. Знижка сумується з іншими акційними пропозиціями.

Наш Формат

Видавництво та книгарня надає військовим три промокоди на місяць зі знижкою 15% на всі книги в паперовому, електронному та аудіоформатах. Згенерований промокод можна використовувати як в магазинах, так і на сайті видавництва.

UTactic

Магазин спорядження надає знижку 10% на своєму сайті через промокод, що видається раз на місяць користувачам застосунку "Армія+". Ця пропозиція діє на весь асортимент, крім бронеплит та акційних товарів.

BGN ARMO

Український виробник кріплення оптики та прицілів пропонує знижку 10% на весь асортимент для військових у рамках програми "Плюси" в застосунку "Армія+". Щоб скористатися знижкою, необхідно згенерувати промокод у застосунку, вибрати BGN Armo, а потім ввести цей код під час замовлення на сайті компанії.

