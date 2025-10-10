Оздоровчі виплати військовим — хто може отримати у жовтні

Додаткові виплати в ЗСУ — хто може отримати оздоровчі у жовтні
Українські військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах та інших військових формуваннях, мають право не лише на основне грошове забезпечення, а й на низку додаткових виплат. Однією з них є грошова допомога на оздоровлення, що нараховується щорічно згідно з нормами чинного законодавства.
Новини.LIVE розповідають, хто з військовослужбовців може розраховувати на оздоровчі у жовтні 2025 року.
Хто має право на "оздоровчі"
Порядок нарахування цієї допомоги визначено наказом Міністерства оборони України №260 від 7 червня 2018 року "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".
Згідно з документом, у жовтні 2025 року право на отримання коштів матимуть військовослужбовці, які:
- йдуть у щорічну основну відпустку повної тривалості;
- йдуть у другу частину відпустки, у тому числі за невикористані дні попередніх років (за дозволу командування);
- не беруть відпустку безпосередньо, але отримали окремий наказ командира про надання допомоги.
Щоб отримати виплату, необхідно подати рапорт на ім’я командира частини. Це можна зробити письмово або через мобільний застосунок "Армія+", якщо підрозділ його використовує.
Скільки нараховують оздоровчих військовим
Сума оздоровчої виплати визначається індивідуально, виходячи з посади, звання та вислуги років військовослужбовця. Зазвичай вона становить від 20 000 гривень і більше. До розрахунку входять:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавки за вислугу років;
- щомісячні доплати відповідно до умов служби.
Щодо дати виплати допомоги — тут все залежить від фінансування військової частини. Після надходження коштів із Департаменту фінансів Міністерства оборони виплати здійснюються у порядку черговості поданих рапортів.
Раніше ми писали, що мінімальні виплати військовим можуть підвищити до 30-50 тис. гривень. Наразі це питання обговорюють з міжнародними партнерами.
