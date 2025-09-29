Виплати військовим у ЗСУ - скільки отримують на відновленні

Гроші для українських військових. Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо військову частину чи підрозділ ЗСУ виводять із зони бойових дій на відновлення, у резерв Головнокомандувача ЗСУ тощо, військові, які приписані до такої частини, все одно мають право на додаткову грошову виплату. Але розмір цієї виплати відрізнятиметься від тих грошей, які нараховуються під час перебування на фронті.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплата за перебування на відновленні

Військовослужбовці, підрозділ яких вивели із району ведення бойових дій на відновлення, все одно мають право на щомісячну грошову виплату.

Звісна річ, ця виплата буде меншою, ніж під час перебування військового на лінії бойового зіткнення.

Розмір виплати для військовослужбовців таких військових частин становитиме 30 тисяч гривень на місяць.

Який документ потрібен

У Міністерстві оборони також пояснили, який документ регламентує таку виплату, фіксуючи відповідний статус військовослужбовця.

"Документальним підтвердженням перебування органу військового управління, військової частини (підрозділу) у резерві Головнокомандувача Збройних Сил України є наказ Головнокомандувача Збройних Сил України, яким визначено завдання на їх утримання в резерві Головнокомандувача Збройних Сил України або застосування за його рішенням", — йдеться у поясненні військового відомства.

