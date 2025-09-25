Відео
Популярні запити

Відео

Головна Військова економіка Гроші для обмежено придатних військових — розмір виплати

Гроші для обмежено придатних військових — розмір виплати

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 05:54
Виплати для обмежено придатних у ЗСУ - яку суму отримає військовий
Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Під час перебування у розпорядженні після поранення український військовослужбовець має право на особливу виплату. Її починають виплачувати після двох місяців перебування у розпорядженні і виплачують до переогляду на ВЛК.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

У розпорядженні після поранення

Військовослужбовці Збройних сил України отримують грошове забезпечення протягом усього часу перебування на військовій службі.

Але, залежно від умов, розмір цього забезпечення може бути змінений.

Так, коли військовослужбовець після поранення потрапляє із бойового підрозділу у розпорядження, через два місяці перебування у такому статусі, виплати для нього змінюються.

Розмір виплати для військового у розпорядженні до переогляду

Якщо військовослужбовець на військово-лікарській комісії  був визнаний обмежено придатним чи тимчасово непридатним, щомісячна виплата для нього становитиме 20100 гривень.

Зазначимо, що такі військові обов’язково мають пройти переогляд на ВЛК через 6-12 місяців після попередньої військово-лікарської комісії.

Якщо нова ВЛК змінить статус військовослужбовця, відповідно зміниться і грошове забезпечення такого військового.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримує військовослужбовець під час лікування.

Додамо, ми повідомляли про те, яка довідка потрібна пораненим військовослужбовцям для отримання грошового забезпечення.

військові ВЛК поранення військовослужбовці грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
