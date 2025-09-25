Видео
Україна
Деньги для ограниченно годных военных — размер выплаты

Деньги для ограниченно годных военных — размер выплаты

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 05:54
Выплаты для ограниченно годных в ВСУ - какую сумму получит военный
Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во время пребывания в распоряжении после ранения украинский военнослужащий имеет право на особую выплату. Ее начинают выплачивать после двух месяцев пребывания в распоряжении и выплачивают до переосвидетельствования на ВВК.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.



В распоряжении после ранения

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают денежное обеспечение в течение всего времени пребывания на военной службе.

Но, в зависимости от условий, размер этого обеспечения может быть изменен.

Так, когда военнослужащий после ранения попадает из боевого подразделения в распоряжение, через два месяца пребывания в таком статусе, выплаты для него меняются.

Размер выплаты для военного в распоряжении до переосвидетельствования

Если военнослужащий на военно-врачебной комиссии был признан ограниченно годным или временно непригодным, ежемесячная выплата для него составит 20100 гривен.

Отметим, что такие военные обязательно должны пройти переосвидетельствование на ВВК через 6-12 месяцев после предыдущей военно-врачебной комиссии.

Если новая ВВК изменит статус военнослужащего, соответственно изменится и денежное обеспечение такого военного.

военные ВВК ранение военнослужащие денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
