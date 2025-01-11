Справка для финансирования лечения военных - какой документ нужен для продолжения лечения военнослужащего

Военнослужащие в больнице. Фото: RECOVERY

Безусловное денежное обеспечение военнослужащим, находящимся на лечении, начисляется в течение первых четырех месяцев пребывания на лечении. После этого военный должен предоставить справку ВВК или заключение больницы о необходимости продолжения лечения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие ВСУ, которые попали в госпиталь в связи с болезнью, имеют право на дополнительное финансирование.

Это денежное обеспечение считается по последним до попадания на больничную койку занимаемым должностям.

Дополнительное финансирование по этому основанию начисляется до завершения четырехмесячного срока пребывания в госпитале.

Что будет после четырех месяцев в лазарете

После того, как военнослужащий отбыл в больничном учреждении четырехмесячный срок и продолжает лечение, ему нужно предоставить документ о необходимости дальнейшего финансирования.

После того, как военнослужащий отбыл в больничном учреждении четырехмесячный срок и продолжает лечение, ему нужно предоставить документ о необходимости дальнейшего финансирования.

Для этого военный должен представить заключение больничного учреждения или военно-врачебной комиссии, а также решение командира воинской части о продлении пребывания в госпитале.

Напомним, мы ранее писали о трех видах обеспечения для военнослужащих ВСУ.

Также мы сообщали, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.