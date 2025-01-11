Справка для финансирования лечения военных - какой документ нужен для продолжения лечения военнослужащего

Деньги на лечение военных — какая справка нужна
Безусловное денежное обеспечение военнослужащим, находящимся на лечении, начисляется в течение первых четырех месяцев пребывания на лечении. После этого военный должен предоставить справку ВВК или заключение больницы о необходимости продолжения лечения.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Деньги для военных в госпитале
Военнослужащие ВСУ, которые попали в госпиталь в связи с болезнью, имеют право на дополнительное финансирование.
Это денежное обеспечение считается по последним до попадания на больничную койку занимаемым должностям.
Дополнительное финансирование по этому основанию начисляется до завершения четырехмесячного срока пребывания в госпитале.
Что будет после четырех месяцев в лазарете
После того, как военнослужащий отбыл в больничном учреждении четырехмесячный срок и продолжает лечение, ему нужно предоставить документ о необходимости дальнейшего финансирования.
После того, как военнослужащий отбыл в больничном учреждении четырехмесячный срок и продолжает лечение, ему нужно предоставить документ о необходимости дальнейшего финансирования.
Для этого военный должен представить заключение больничного учреждения или военно-врачебной комиссии, а также решение командира воинской части о продлении пребывания в госпитале.
Напомним, мы ранее писали о трех видах обеспечения для военнослужащих ВСУ.
Также мы сообщали, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.
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