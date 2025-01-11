Довідка для фінансування лікування військових - який документ потрібен для продовження лікування військовослужбовця

Військовослужбовці у лікарні. Фото: RECOVERY

Безумовне грошове забезпечення військовослужбовцям, які перебування на лікуванні, нараховується протягом перших чотирьох місяців перебування на лікуванні. Після цього військовий має надати довідку ВЛК чи висновок лікарні про необхідність продовження лікування.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Гроші для військових у госпіталі

Військовослужбовці ЗСУ, які потрапили у госпіталь у зв’язку з хворобою, мають право на додаткове фінансування.

Це грошове забезпечення рахується за останніми до потрапляння на лікарняне ліжко займаними посадами.

Додаткове фінансування з цієї підстави нараховується до завершення чотиримісячного терміну перебування у госпіталі.

Що буде після чотирьох місяців у лазареті

Після того, як військовослужбовець відбув у лікарняному закладі чотиримісячний термін і продовжує лікування, йому потрібно надати документ щодо необхідності подальшого фінансування.

Для цього військовий має надати висновок лікарняного закладу чи військово-лікарської комісії, а також рішення командира військової частини про продовження перебування в госпіталі.

Нагадаємо, ми раніше писали про три види забезпечення для військовослужбовців ЗСУ.

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