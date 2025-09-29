Выплаты военным в ВСУ - сколько получают на восстановлении

Деньги для украинских военных. Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если воинскую часть или подразделение ВСУ выводят из зоны боевых действий на восстановление, в резерв Главнокомандующего ВСУ и т.д., военные, которые приписаны к такой части, все равно имеют право на дополнительную денежную выплату. Но размер этой выплаты будет отличаться от тех денег, которые начисляются во время пребывания на фронте.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Выплата за пребывание на восстановлении

Военнослужащие, подразделение которых вывели из района ведения боевых действий на восстановление, все равно имеют право на ежемесячную денежную выплату.

Конечно, эта выплата будет меньше, чем во время пребывания военного на линии боевого соприкосновения.

Размер выплаты для военнослужащих таких воинских частей составит 30 тысяч гривен в месяц.

Какой документ нужен

В Министерстве обороны также объяснили, какой документ регламентирует такую выплату, фиксируя соответствующий статус военнослужащего.

"Документальным подтверждением пребывания органа военного управления, воинской части (подразделения) в резерве Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины является приказ Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, которым определены задачи на их содержание в резерве Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины или применение по его решению", — говорится в пояснении военного ведомства.

