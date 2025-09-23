Відео
Головна Військова економіка Бюджет-2026 — чи підвищать зарплати військовим

Бюджет-2026 — чи підвищать зарплати військовим

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 07:30
Чи підвищать зарплати військовослужбовцям в Україні у 2026 році — відповідь нардепа
Гроші у військовому квитку. Фото ілюстративне: nv.ua

У бюджет на 2026 рік не заклали кошти на підвищення зарплат військовослужбовцям. Щоправда, щире бажання більше платити захисникам України у влади є.

Про це в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 23 вересня, повідомив нардеп від партії "Слуга народу" Сергій Демченко.

Читайте також:

Підвищення зарплат військовослужбовцям

"Президент висловив бажання це зробити, але поки що ми шукаємо можливість це зробити. У цьому бюджеті (на 2026 рік. — Ред.) я не бачив, що б це питання вирішувалося", — зазначив Демченко.

Називати суму, до якої хотіли б підвищити виплати бійцям, нардеп не став, аби не давати зайвих обіцянок, за які потім треба буде відповідати.

Нагадаємо, військові, які зазнали поранення під час перебування на фронті, можуть отримати так звані бойові виплати. Щоправда, є певні нюанси нарахування цих грошей.

Також ми повідомляли, що військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці, мають право на додаткову виплату. Щомісяця вони можуть отримувати над 20 тисяч гривень, крім основної зарплати.

Володимир Зеленський зарплати нардепи бюджет військовослужбовці
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
