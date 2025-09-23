Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Бюджет-2026 — повысят ли зарплаты военным

Бюджет-2026 — повысят ли зарплаты военным

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 07:30
Повысят ли зарплаты военнослужащим в Украине в 2026 году — ответ нардепа
Деньги в военном билете. Фото иллюстративное: nv.ua

В бюджет на 2026 год не заложили средства на повышение зарплат военнослужащим. Правда, искреннее желание больше платить защитникам Украины у власти есть.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 23 сентября, сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Демченко.

Реклама
Читайте также:

Повышение зарплат военнослужащим

"Президент выразил желание это сделать, но пока мы ищем возможность это сделать. В этом бюджете (на 2026 год. — Ред.) я не видел, что бы этот вопрос решался", — отметил Демченко.

Называть сумму, до которой хотели бы повысить выплаты бойцам, нардеп не стал, чтобы не давать лишних обещаний, за которые потом надо будет отвечать.

Напомним, военные, которые получили ранения во время пребывания на фронте, могут получить так называемые боевые выплаты. Правда, есть определенные нюансы начисления этих денег.

Также мы сообщали, что военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев, имеют право на дополнительную выплату. Ежемесячно они могут получать свыше 20 тысяч гривен, кроме основной зарплаты.

Владимир Зеленский зарплаты нардепы бюджет военнослужащие
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации