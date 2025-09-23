Повысят ли зарплаты военнослужащим в Украине в 2026 году — ответ нардепа

Деньги в военном билете. Фото иллюстративное: nv.ua

В бюджет на 2026 год не заложили средства на повышение зарплат военнослужащим. Правда, искреннее желание больше платить защитникам Украины у власти есть.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 23 сентября, сообщил нардеп от партии "Слуга народа" Сергей Демченко.

Повышение зарплат военнослужащим

"Президент выразил желание это сделать, но пока мы ищем возможность это сделать. В этом бюджете (на 2026 год. — Ред.) я не видел, что бы этот вопрос решался", — отметил Демченко.

Называть сумму, до которой хотели бы повысить выплаты бойцам, нардеп не стал, чтобы не давать лишних обещаний, за которые потом надо будет отвечать.

Напомним, военные, которые получили ранения во время пребывания на фронте, могут получить так называемые боевые выплаты. Правда, есть определенные нюансы начисления этих денег.

Также мы сообщали, что военнослужащие, которые находятся в распоряжении более двух месяцев, имеют право на дополнительную выплату. Ежемесячно они могут получать свыше 20 тысяч гривен, кроме основной зарплаты.