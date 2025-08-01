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Главная Военная экономика Какую ежемесячную выплату получает военный в распоряжении

Какую ежемесячную выплату получает военный в распоряжении

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 07:19
Выплаты военным в распоряжении — размер
Эвакуация раненого военного. Фото: rozdilnianskahromada.gov.ua

Если военнослужащий после ранения был отправлен как ограниченно годный или временно непригодный в распоряжение, он имеет право претендовать на соответствующее ежемесячное денежное обеспечение. Эта выплата начинает начисляться после двух месяцев пребывания в распоряжении.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение дополнительного денежного обеспечения даже в ситуации, когда они находятся в распоряжении, то есть не принимают непосредственного участия в боевых действиях или выполнении специальных задач.

Это может быть, например, в ситуации, когда военнослужащий был отправлен в распоряжение после ранения и признания военно-врачебной комиссией ограниченно годным или временно непригодным к военной службе.

Размеры и сроки выплаты

Размер дополнительной ежемесячной выплаты в такой ситуации составляет 20 100 гривен.

Выплачивать ее начинают после двух месяцев пребывания в распоряжении.

Через 6-12 месяцев пребывания в таком статусе военнослужащий должен пройти переосвидетельствование на ВВК для актуализации его состояния годности к военной службе.

После этого размер выплаты может измениться в соответствии со статусом военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут максимальные выплаты для военных в августе 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты будет получать военнослужащий во время лечения.

выплаты ВСУ военные ранение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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