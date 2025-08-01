Виплати військовим у розпорядженні — розмір

Евакуація пораненого військового. Фото: rozdilnianskahromada.gov.ua

Якщо військовослужбовець після поранення був відправлений як обмежено придатний чи тимчасово непридатний у розпорядження, він має право претендувати на відповідне щомісячне грошове забезпечення. Ця виплата починає нараховуватися після двох місяців перебування у розпорядженні.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання додаткового грошового забезпечення навіть у ситуації, коли вони перебувають у розпорядженні, тобто не беруть безпосередньої участі у бойових діях чи виконанні спеціальних завдань.

Це може бути, наприклад, у ситуації, коли військовослужбовець був відправлений у розпорядження після поранення і визнання військово-лікарською комісією обмежено придатним чи тимчасово непридатним до військової служби.

Розміри і терміни виплати

Розмір додаткової щомісячної виплати у такій ситуації становить 20 100 гривень.

Виплачувати її починають після двох місяців перебування у розпорядженні.

Через 6-12 місяців перебування у такому статусі військовослужбовець має пройти переогляд на ВЛК для актуалізації його стану придатності до військової служби.

Після цього розмір виплати може змінитися відповідно до статусу військовослужбовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть максимальні виплати для військових у серпні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які виплати отримуватиме військовослужбовець під час лікування.