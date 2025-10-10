Видео
Доплаты в ВСУ — кто может получить оздоровительные в октябре

Доплаты в ВСУ — кто может получить оздоровительные в октябре

Дата публикации 10 октября 2025 07:25
Оздоровительные выплаты военным — кто может получить в октябре
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах и других воинских формированиях, имеют право не только на основное денежное обеспечение, но и на ряд дополнительных выплат. Одной из них является денежная помощь на оздоровление, которая начисляется ежегодно согласно нормам действующего законодательства.

Новини.LIVE рассказывают, кто из военнослужащих может рассчитывать на оздоровительные в октябре 2025 года.

Читайте также:

Кто имеет право на "оздоровительные"

Порядок начисления этой помощи определен приказом Министерства обороны Украины №260 от 7 июня 2018 года "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Согласно документу, в октябре 2025 года право на получение средств будут иметь военнослужащие, которые:

  • идут в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;
  • идут во вторую часть отпуска, в том числе за неиспользованные дни предыдущих лет (с разрешения командования);
  • не берут отпуск напрямую, но получили отдельный приказ командира о предоставлении помощи.

Чтобы получить выплату, необходимо подать рапорт на имя командира части. Это можно сделать письменно или через мобильное приложение "Армия+", если подразделение его использует.

Сколько начисляют оздоровительных военным

Сумма оздоровительной выплаты определяется индивидуально, исходя из должности, звания и выслуги лет военнослужащего. Обычно она составляет от 20 000 гривен и более. В расчет входят:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • ежемесячные доплаты в соответствии с условиями службы.

Относительно даты выплаты пособия — здесь все зависит от финансирования воинской части. После поступления средств от Департамента финансов Министерства обороны выплаты осуществляются в порядке очередности поданных рапортов.

Ранее мы писали, что минимальные выплаты военным могут повысить до 30-50 тыс. гривен. Сейчас этот вопрос обсуждают с международными партнерами.

Также узнавайте, какое денежное обеспечение получают военные, которые вышли на восстановление.

Виктория Илюхина
Автор:
Виктория Илюхина
