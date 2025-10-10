Оздоровительные выплаты военным — кто может получить в октябре

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах и других воинских формированиях, имеют право не только на основное денежное обеспечение, но и на ряд дополнительных выплат. Одной из них является денежная помощь на оздоровление, которая начисляется ежегодно согласно нормам действующего законодательства.

Новини.LIVE рассказывают, кто из военнослужащих может рассчитывать на оздоровительные в октябре 2025 года.

Кто имеет право на "оздоровительные"

Порядок начисления этой помощи определен приказом Министерства обороны Украины №260 от 7 июня 2018 года "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Согласно документу, в октябре 2025 года право на получение средств будут иметь военнослужащие, которые:

идут в ежегодный основной отпуск полной продолжительности;

идут во вторую часть отпуска, в том числе за неиспользованные дни предыдущих лет (с разрешения командования);

не берут отпуск напрямую, но получили отдельный приказ командира о предоставлении помощи.

Чтобы получить выплату, необходимо подать рапорт на имя командира части. Это можно сделать письменно или через мобильное приложение "Армия+", если подразделение его использует.

Сколько начисляют оздоровительных военным

Сумма оздоровительной выплаты определяется индивидуально, исходя из должности, звания и выслуги лет военнослужащего. Обычно она составляет от 20 000 гривен и более. В расчет входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

ежемесячные доплаты в соответствии с условиями службы.

Относительно даты выплаты пособия — здесь все зависит от финансирования воинской части. После поступления средств от Департамента финансов Министерства обороны выплаты осуществляются в порядке очередности поданных рапортов.

