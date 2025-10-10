Видео
Какие товары военные могут купить со скидками в октябре — список

Какие товары военные могут купить со скидками в октябре — список

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 18:15
Скидки для военнослужащих в октябре 2025 года — что доступно в "Армия+"
Военные в центре Киева. Фото: УНИАН

В приложении "Армия+" введена программа "Плюсы", созданная для поддержки украинских защитников. Она предоставляет военнослужащим доступ к специальным скидкам и предложениям от национальных компаний и брендов.

Новини.LIVE рассказывают, какие скидки доступны защитникам в октябре 2025 года.



Сейчас к инициативе уже присоединилось четырнадцать украинских компаний, которые предлагают различные бонусы, скидки и льготные условия для военных.

Укрзализныця

Пользователи приложения могут приобрести до четырех билетов из специального резерва, который выделен исключительно для военнослужащих.

Билеты доступны от 5 суток до 6 часов до отправления поезда, если обычные места уже заканчиваются. Предложение действует на рейсы из или в города, расположенные вблизи зон боевых действий.

АЗК UKRNAFTA

Сеть заправок предоставляет защитникам скидки на топливо и питание:

  • бензин — 3 грн/л;
  • дизель — 3 грн/л;
  • газ — 50 коп./л;
  • еда на заправках — скидка 30%;
  • товары магазинов на заправках — скидка 10%.

Лимит в месяц: до 200 литров топлива, а максимальная сумма скидки составляет до 2 000 грн в месяц.

АЗК WOG

На заправках WOG военнослужащие получают:

  • скидку 5 грн/л на бензин и дизель;
  • скидку 2,5 грн/л на газ;
  • 20% — на еду и напитки;
  • 10% — сопутствующие товары.

АЗК ОККО

Сеть заправок предлагает военным такие скидки:

  • 5 грн/л на бензин и дизель;
  • 2,5 грн/л на газ;
  • 20% на меню кафе АЗК;
  • 10% на товары в магазине.

Ограничения: до 200 литров топлива в месяц и до 3 000 грн на покупки с использованием скидок в кафе или магазинах.

АЗК Autotrans

На автозаправках сети действуют такие скидки для военных:

  • на бензин и дизель — 4 грн/л;
  • на газ — 2 грн/л;
  • на любой кофе — 10 грн;
  • на все товары в магазине — 10%.

Скидка не суммируется с другими акциями и не действует на фастфуд, молочные, колбасные и акцизные товары.

АЗК Parallel

Сеть автозаправок предоставляет военным такие скидки в рамках программы "Плюсы":

  • 4 грн/литр на бензин и дизель PERFEKT;
  • 2 грн/литр на ЕВРО-топливо;
  • 1 грн/литр на автогаз;
  • 20% на продукцию кафе;
  • 10% на товары маркета (кроме алкоголя и табака).

Чтобы воспользоваться скидкой, надо сгенерировать QR-код в приложении "Армия+" и показать его оператору на кассе.

Новая почта

Раз в месяц военные могут отправить посылку весом до 30 кг за 1 гривну. Предложение действует в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

ROZETKA

Ежемесячно военные могут сгенерировать один промокод, который предоставляет скидку до 30% на амуницию и другие категории товаров. Размер скидки на каждую позицию можно проверить на акционной странице ROZETKA. Чтобы активировать предложение, достаточно ввести промокод в корзине перед оплатой.

Ukramor

Сеть магазинов Ukramor предлагает 10% скидки на все неакционные товары — от формы и снаряжения до аксессуаров. Промокод генерируется в приложении "Армия+" и может быть использован как онлайн, так и в офлайн-магазинах сети. Доставка всех заказов через сайт бесплатно.

Multiplex

Сеть кинотеатров предоставляет военнослужащим два промокода в месяц. Благодаря каждому из них можно купить билет в кино за 60 гривен. Сканировать код можно только в кинотеатрах сети.

Компания "Баллистика"

Украинский производитель предлагает защитникам 15% скидки на бронезащиту и военное снаряжение. Генерировать промокод можно ежемесячно в приложении "Армия+" и использовать как в магазинах, так и на сайте компании. Скидка суммируется с другими акционными предложениями.

Наш Формат

Издательство и книжный магазин предоставляет военным три промокода в месяц со скидкой 15% на все книги в бумажном, электронном и аудиоформатах. Сгенерированный промокод можно использовать как в магазинах, так и на сайте издательства.

UTactic

Магазин снаряжения предоставляет скидку 10% на своем сайте через промокод, который выдается раз в месяц пользователям приложения "Армия+". Это предложение действует на весь ассортимент, кроме бронеплит и акционных товаров.

BGN ARMO

Украинский производитель крепежной оптики и прицелов предлагает скидку 10% на весь ассортимент для военных в рамках программы "Плюсы" в приложении "Армия+". Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо сгенерировать промокод в приложении, выбрать BGN Armo, а затем ввести этот код при заказе на сайте компании.

Ранее мы рассказывали, кто из военнослужащих может рассчитывать на оздоровительные в октябре 2025 года.

Также узнавайте, в каких числах защитникам должны выплатить денежное обеспечение.






