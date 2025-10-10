Скидки для военнослужащих в октябре 2025 года — что доступно в "Армия+"

Какие товары военные могут купить со скидками в октябре — список
В приложении "Армия+" введена программа "Плюсы", созданная для поддержки украинских защитников. Она предоставляет военнослужащим доступ к специальным скидкам и предложениям от национальных компаний и брендов.
Новини.LIVE рассказывают, какие скидки доступны защитникам в октябре 2025 года.
Сейчас к инициативе уже присоединилось четырнадцать украинских компаний, которые предлагают различные бонусы, скидки и льготные условия для военных.
Укрзализныця
Пользователи приложения могут приобрести до четырех билетов из специального резерва, который выделен исключительно для военнослужащих.
Билеты доступны от 5 суток до 6 часов до отправления поезда, если обычные места уже заканчиваются. Предложение действует на рейсы из или в города, расположенные вблизи зон боевых действий.
АЗК UKRNAFTA
Сеть заправок предоставляет защитникам скидки на топливо и питание:
- бензин — 3 грн/л;
- дизель — 3 грн/л;
- газ — 50 коп./л;
- еда на заправках — скидка 30%;
- товары магазинов на заправках — скидка 10%.
Лимит в месяц: до 200 литров топлива, а максимальная сумма скидки составляет до 2 000 грн в месяц.
АЗК WOG
На заправках WOG военнослужащие получают:
- скидку 5 грн/л на бензин и дизель;
- скидку 2,5 грн/л на газ;
- 20% — на еду и напитки;
- 10% — сопутствующие товары.
АЗК ОККО
Сеть заправок предлагает военным такие скидки:
- 5 грн/л на бензин и дизель;
- 2,5 грн/л на газ;
- 20% на меню кафе АЗК;
- 10% на товары в магазине.
Ограничения: до 200 литров топлива в месяц и до 3 000 грн на покупки с использованием скидок в кафе или магазинах.
АЗК Autotrans
На автозаправках сети действуют такие скидки для военных:
- на бензин и дизель — 4 грн/л;
- на газ — 2 грн/л;
- на любой кофе — 10 грн;
- на все товары в магазине — 10%.
Скидка не суммируется с другими акциями и не действует на фастфуд, молочные, колбасные и акцизные товары.
АЗК Parallel
Сеть автозаправок предоставляет военным такие скидки в рамках программы "Плюсы":
- 4 грн/литр на бензин и дизель PERFEKT;
- 2 грн/литр на ЕВРО-топливо;
- 1 грн/литр на автогаз;
- 20% на продукцию кафе;
- 10% на товары маркета (кроме алкоголя и табака).
Чтобы воспользоваться скидкой, надо сгенерировать QR-код в приложении "Армия+" и показать его оператору на кассе.
Новая почта
Раз в месяц военные могут отправить посылку весом до 30 кг за 1 гривну. Предложение действует в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.
ROZETKA
Ежемесячно военные могут сгенерировать один промокод, который предоставляет скидку до 30% на амуницию и другие категории товаров. Размер скидки на каждую позицию можно проверить на акционной странице ROZETKA. Чтобы активировать предложение, достаточно ввести промокод в корзине перед оплатой.
Ukramor
Сеть магазинов Ukramor предлагает 10% скидки на все неакционные товары — от формы и снаряжения до аксессуаров. Промокод генерируется в приложении "Армия+" и может быть использован как онлайн, так и в офлайн-магазинах сети. Доставка всех заказов через сайт бесплатно.
Multiplex
Сеть кинотеатров предоставляет военнослужащим два промокода в месяц. Благодаря каждому из них можно купить билет в кино за 60 гривен. Сканировать код можно только в кинотеатрах сети.
Компания "Баллистика"
Украинский производитель предлагает защитникам 15% скидки на бронезащиту и военное снаряжение. Генерировать промокод можно ежемесячно в приложении "Армия+" и использовать как в магазинах, так и на сайте компании. Скидка суммируется с другими акционными предложениями.
Наш Формат
Издательство и книжный магазин предоставляет военным три промокода в месяц со скидкой 15% на все книги в бумажном, электронном и аудиоформатах. Сгенерированный промокод можно использовать как в магазинах, так и на сайте издательства.
UTactic
Магазин снаряжения предоставляет скидку 10% на своем сайте через промокод, который выдается раз в месяц пользователям приложения "Армия+". Это предложение действует на весь ассортимент, кроме бронеплит и акционных товаров.
BGN ARMO
Украинский производитель крепежной оптики и прицелов предлагает скидку 10% на весь ассортимент для военных в рамках программы "Плюсы" в приложении "Армия+". Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо сгенерировать промокод в приложении, выбрать BGN Armo, а затем ввести этот код при заказе на сайте компании.
