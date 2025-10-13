Выплаты военным — какими будут минимальные и максимальные суммы с 1 ноября

Выплаты военным — сколько будут начислять с 1 ноября
Дважды в месяц военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований получают денежное обеспечение. Выплаты состоят из основного оклада и доплат. Кроме того, некоторые защитники могут рассчитывать на различные виды материальной помощи и компенсации.
Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты военнослужащие могут рассчитывать с 1 ноября 2025 года.
Из чего состоит денежное обеспечение защитника
Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановлению Кабинета Министров Украины № 704, выплаты военнослужащим состоят из нескольких частей:
- основная — включают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет;
- надбавки — за условия службы, за выполнение задач по обороне, за особые заслуги и т.д;
- единовременные выплаты — материальные пособия и компенсации.
Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ — это то, что получает каждый военный, независимо от условий и места службы — составляет 20 100 грн. Сейчас пересмотр этого показателя не запланирован.
Базовая ставка может быть выше, в зависимости от рода войск, занимаемой должности военнослужащего, уровня ответственности и сложности выполняемых задач. Кроме того, ее размер зависит от продолжительности службы и звания защитника (солдат, сержант, офицер и т.д.).
Какие надбавки будут с 1 ноября в ВСУ
Постановление Кабмина №168 определяет порядок и размеры денежных доплат для военнослужащих в зависимости от условий и характера выполняемых задач.
Размер надбавки меняется в соответствии со степенью риска, ответственности и непосредственного участия в боевых действиях:
- 30 000 грн — ежемесячно получают военные, которые выполняют боевые или служебные задачи за пределами районов активных боевых действий;
- 50 000 грн — предусмотрено для тех, кто осуществляет управление подразделениями или координирует действия войск - за повышенный уровень ответственности и организационную нагрузку;
- 100 000 грн — это доплата для защитников, которые непосредственно участвуют в боях: уничтожают вражескую технику или выполняют другие особо опасные задачи в зоне боевых действий.
Отдельно начисляется так называемая накопительная премия — 70 000 грн. Ее выплачивают военнослужащим, которые в течение 30 дней непрерывно выполняют задачи на линии соприкосновения или в тылу врага.
Единовременные выплаты — суммы в ноябре
В ноябре 2025 года, в зависимости от обстоятельств, военнослужащие также могут получить единовременные выплаты, такие как:
- помощь на оздоровление — в размере основного денежного обеспечения (без доплат);
- материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов — в размере основного денежного обеспечения (без доплат);
- денежную помощь после заключения первого контракта — от 24 000 грн в зависимости от звания и срока контракта;
- помощь при ранении — сумма зависит от степени тяжести ранения, установленного ВВК и МСЭК;
- денежную помощь в случае увольнения со службы (размер зависит от выслуги лет) и тому подобное.
Кроме вышеперечисленного, военнослужащим могут выплачивать единовременные премии за особые достижения или выполнение важных заданий. Они назначаются по инициативе командования или в соответствии с приказами.
Ранее мы писали, кому из военных могут выплатить оздоровительные в октябре.
Также узнавайте, какие товары защитники могут приобрести со скидками.
Читайте Новини.LIVE!