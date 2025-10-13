Выплаты военным — какими будут минимальные и максимальные суммы с 1 ноября

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE

Дважды в месяц военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований получают денежное обеспечение. Выплаты состоят из основного оклада и доплат. Кроме того, некоторые защитники могут рассчитывать на различные виды материальной помощи и компенсации.

Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты военнослужащие могут рассчитывать с 1 ноября 2025 года.

Из чего состоит денежное обеспечение защитника

Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также постановлению Кабинета Министров Украины № 704, выплаты военнослужащим состоят из нескольких частей:

основная — включают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет;

надбавки — за условия службы, за выполнение задач по обороне, за особые заслуги и т.д;

единовременные выплаты — материальные пособия и компенсации.

Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ — это то, что получает каждый военный, независимо от условий и места службы — составляет 20 100 грн. Сейчас пересмотр этого показателя не запланирован.

Базовая ставка может быть выше, в зависимости от рода войск, занимаемой должности военнослужащего, уровня ответственности и сложности выполняемых задач. Кроме того, ее размер зависит от продолжительности службы и звания защитника (солдат, сержант, офицер и т.д.).

Какие надбавки будут с 1 ноября в ВСУ

Постановление Кабмина №168 определяет порядок и размеры денежных доплат для военнослужащих в зависимости от условий и характера выполняемых задач.

Размер надбавки меняется в соответствии со степенью риска, ответственности и непосредственного участия в боевых действиях:

30 000 грн — ежемесячно получают военные, которые выполняют боевые или служебные задачи за пределами районов активных боевых действий;

50 000 грн — предусмотрено для тех, кто осуществляет управление подразделениями или координирует действия войск - за повышенный уровень ответственности и организационную нагрузку;

100 000 грн — это доплата для защитников, которые непосредственно участвуют в боях: уничтожают вражескую технику или выполняют другие особо опасные задачи в зоне боевых действий.

Отдельно начисляется так называемая накопительная премия — 70 000 грн. Ее выплачивают военнослужащим, которые в течение 30 дней непрерывно выполняют задачи на линии соприкосновения или в тылу врага.

Единовременные выплаты — суммы в ноябре

В ноябре 2025 года, в зависимости от обстоятельств, военнослужащие также могут получить единовременные выплаты, такие как:

помощь на оздоровление — в размере основного денежного обеспечения (без доплат);

материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов — в размере основного денежного обеспечения (без доплат);

денежную помощь после заключения первого контракта — от 24 000 грн в зависимости от звания и срока контракта;

помощь при ранении — сумма зависит от степени тяжести ранения, установленного ВВК и МСЭК;

денежную помощь в случае увольнения со службы (размер зависит от выслуги лет) и тому подобное.

Кроме вышеперечисленного, военнослужащим могут выплачивать единовременные премии за особые достижения или выполнение важных заданий. Они назначаются по инициативе командования или в соответствии с приказами.

